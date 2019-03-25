Владелец сети кафе «АндерСон» обвинила Роспотребнадзор в клевете

Роспотребнадзор по Москве опубликовал на своем сайте сообщение о том, что в 14-ти из 17-ти кафе сети «АндерСон» выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических норм. «В исследованных образцах сырья и блюд выявлены бактерии кишечной палочки», - цитирует уточнение контролеров «Вести.ру»

В столичном управлении ведомства пояснили, что плановая проверка сети проводится впервые с 1 марта «из-за ее отнесения к высокой категории риска государственного санитарно-эпидемиологического надзора и многочисленных нарушений, установленных при проведении внеплановых проверок по обращениям потребителей за 2015-2018 годы».

Владелец и основатель сети кафе «Андерсон» Анастасия Татулова выступила с обвинением, что плановая проверка одновременно во всех заведениях сети совершенно не обоснована.

«Назвала плановую проверку «местью государственного органа» за критику в его адрес. По мнению Татуловой, проверка была проведена по «поддельным пробам и устаревшим нормам», - сообщает «Росбалт».

Как утояные информационное агентство, в своем Facebook Татулова пояснила, что два года занимается привлечением внимания к деятельности Роспотребнадзора в Москве на всех уровнях. По ее словам, она планирует подать в суд против ведомства иск о вреде деловой репутации. Бизнесвумен подчеркнула, что имеет доказательства того, что проверки ведомства проводятся с грубыми нарушениями.

Предприниматель также пожаловалась на ситуацию премьер-министру Дмитрию Медведеву и в Генпрокуратуру.