2019-03-25T16:53:14+03:00
Общество

Владелец сети кафе «АндерСон» обвинила Роспотребнадзор в клевете

Бизнесвумен считает, что проверки ведомства проводятся с грубыми нарушениями
Павел ЧЕРНЫШОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Роспотребнадзор по Москве опубликовал на своем сайте сообщение о том, что в 14-ти из 17-ти кафе сети «АндерСон» выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических норм. «В исследованных образцах сырья и блюд выявлены бактерии кишечной палочки», - цитирует уточнение контролеров «Вести.ру»

В столичном управлении ведомства пояснили, что плановая проверка сети проводится впервые с 1 марта «из-за ее отнесения к высокой категории риска государственного санитарно-эпидемиологического надзора и многочисленных нарушений, установленных при проведении внеплановых проверок по обращениям потребителей за 2015-2018 годы».

Владелец и основатель сети кафе «Андерсон» Анастасия Татулова выступила с обвинением, что плановая проверка одновременно во всех заведениях сети совершенно не обоснована.

«Назвала плановую проверку «местью государственного органа» за критику в его адрес. По мнению Татуловой, проверка была проведена по «поддельным пробам и устаревшим нормам», - сообщает «Росбалт».

Как утояные информационное агентство, в своем Facebook Татулова пояснила, что два года занимается привлечением внимания к деятельности Роспотребнадзора в Москве на всех уровнях. По ее словам, она планирует подать в суд против ведомства иск о вреде деловой репутации. Бизнесвумен подчеркнула, что имеет доказательства того, что проверки ведомства проводятся с грубыми нарушениями.

Предприниматель также пожаловалась на ситуацию премьер-министру Дмитрию Медведеву и в Генпрокуратуру.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Экспедиция «Комсомольской правды» и телеканала «Россия 1» на перевал Дятлова: Как мы с Андреем Малаховым пытались раскрыть тайну века
Известный телеведущий лично побывал на месте трагедии, а наш корреспондент его сопровождала на всем протяжении пути [фото, видео]
Новости 24
Экс-руководителей концерна «Укрспецэкспорт» подозревают в хищении $24 млн
Лавров и Помпео обсудили ситуацию в Венесуэле
Король Иордании отменил визит в Бухарест
В Дании изобрели помощника с бесполым голосом
Путин поздравил Грецию с Днем независимости
К 2024 году 530 тысяч человек переселят из аварийного жилья
Экс-глава «Росгеологии» назвал причины своей отставки
Премьер Косово отправил в отставку замминистра юстиции за критику бомбардировок НАТО
Ученые доказали влияние ночного света на распространение рака
Американские ученые предупредили о вреде свежевыжатого сока
Албания предоставила россиянам безвизовый въезд на семь месяцев
Глава ФСИН предложил перерабатывать мусор осужденным в колониях
СБУ подтвердила, что Прозоров был сотрудником ведомства
Росавиация ограничила полеты авиакомпании Nordwind
В Совфеде призвали США и Британию изучить заявления Прозорова
Родственница Сильвестра Сталлоне заживо сгорела после ДТП в Одессе
ХАМАС отверг причастность к ракетному обстрелу Израиля с территории Газы