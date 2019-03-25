2019-03-25T17:12:52+03:00
В мире

Поругавшийся с женой на вечеринке пилот протаранил клуб на самолете

Но всем удалось спастись, кроме убийцы [видео]
Ася ХОВАНСКАЯ
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Никто из участников вечеринки не пострадал. А вот сам убийца погибНикто из участников вечеринки не пострадал. А вот сам убийца погибФото: скриншот видео
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Совершенно дикая история произошла в Ботсване на вечеринке авиаклуба Мэтсинг. Пилоты Kalahari Air Services собрались на праздник в честь будущего ребенка у одного из коллег, и тут грянул скандал. Один из гостей - пилот родом иэ ЮАР Шарль Вилджоен - сцепился со своей супругой и во время ругани ударил ее. Из-за чего вышел конфликт, неизвестно.

- Все говорили ему отвалить, поскольку так обращаться с женщиной недопустимо, - приводит слова очевидцев издание The Citizen.

В конце концов разгневанный мужчина покинул праздник, быстренько добрался до аэродрома, сел в частный двухмоторный турбовинтовой самолет Beechcraft KingAir B200 A2-MBM и под шум двигателя позвонил своему другу с вопросом, там ли его жена. Тот встревожился и велел всем гостям немедленно покинуть помещение. Через несколько мгновений в здание врезался самолет.

Мигом вспыхнул пожар, в огне сгорели 13 припаркованных машин. Никто из участников вечеринки не пострадал. А вот сам убийца погиб.

- Пилот скончался по дороге в больницу, ведется расследование, - сообщил представитель полиции Дифеко Мотубе.

За исключением того, что у Шарля, похоже, не было разрешения на полет на этом воздушном судне, никаких подробностей этого происшествия пока нет.

Житель Ботсваны протаранил свой дом на самолете после ссоры с женой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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