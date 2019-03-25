За Мбаппе «Реал» готов отдать 280 миллионов евро

Мадридский «Реал» готовит сделку века. Клуб, возвращая на пост главного тренера Зинедина Зидана, обещал ему крупные трансферы. И самым громким из них может оказаться переход Килиана Мбаппе из ПСЖ. За 20-летнего нападающего «Реал» готов выложить 280 млн евро! И если сделка состоится, она станет самой крупной в истории футбола.

Мбаппе, перешедший в августе 2017-го в ПСЖ за 180 млн евро, считается самым талантливым молодым игроком мира. Все эксперты уверены, что как только Месси и Роналду через сезон-два сойдут окончательно, Килиан будет получать один Золотой мяч за другим. Этим и обусловлен гигантский ценник на игрока. Сам же Мбаппе, ставший чемпионом мира в составе сборной Франции, хочет что-то значимое выигрывать и с клубом. А ПСЖ то и дело вылетает из Лиги чемпионов самым позорным образом. В свою очередь у французского клуба проблемы с финансовым фейер-плей, и продажа за такие деньги одного игрока чудесным образом исправит бухгалтерскую отчетность.

СПРАВКА "КП"

Самые крупные трансферы в истории футбола

Неймар «Барселона» - ПСЖ 222 млн

Килиан Мбаппе «Монако» - ПСЖ 180 млн

Поль Погба «Ювентус» - «МЮ» 105 млн

Гарет Бейл «Тоттенхэм» - «Реал» 100 млн

Криштиану Роналду «МЮ» - «Реал» 94 млн