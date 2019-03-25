Авиакомпании Nordwind запретили летать вдали от запасных аэродромов

У Росавиации обнаружились претензии к Nordwind («Северный ветер») - восьмой по пассажирообороту российской авиакомпании. Как следует из сообщения федерального агентства, введены ограничения в действие сертификата эксплуатанта (летной лицензии).

О чем речь? Летать Nordwind будет и дальше. Но ранее у компании были специальные разрешения на полеты увеличенной дальности. Это когда время полета до ближайшего аэродрома только на одном двигателе (если второй откажет и понадобится аварийная посадка) составляет более 60 минут. Теперь эти разрешения аннулированы.

«Ограничение не связано с финансово-экономическим состоянием компании и направлено на повышение уровня безопасности полетов», - особо подчеркивается в официальном сообщении на сайте Росавиации.

Претензии возникли после внеплановой проверки в феврале 2019 года. В ходе нее, как утверждают в Росавиации, обнаружилось: есть случаи, когда полеты выполняются на не прошедших необходимое техническое обслуживание самолетах, у авиакомпании не достаточно технического персонала. Есть претензии к уровню подготовки пилотов — необходимому именно для полетов увеличенной дальности, без возможности быстро уйти на запасной аэродром. По действующим правилам, все эти нарушения не настолько «криминальны», чтобы запрещать авиакомпании полеты вообще. Но достаточны для того, чтобы ограничить их дальность. Что Росавиация и сделала.

Nordwind — одна из самых быстрорастущих российских авиакомпаний. Летает из Москвы (Шереметьево) в Санкт-Петербург, Волгоград, Ростов-на-Дону, Минеральные воды, Анапу и т. п. Есть и международные маршруты — в Алматы (Казахстан), Баку (Азербайджан), Бангкок (Таиланд), Варадеро (Куба), Душанбе (Таджикистан) и т. д. Не исключено, что в связи с претензиями Росавиации компании придется скорректировать маршрутную сеть.