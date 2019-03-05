Тест-драйв : Тест-обзор шин Hankook Ventus V12 evo 2

Купе-кабриолет пятнадцатилетней выдержки — немолодой, но еще вполне бодрый Mercedes-Benz SL 2004 года выпуска — появился у меня накануне нового года. Пробег у машины вполне умеренный, меньше пятидесяти тысяч километров, что неудивительно: несмотря на наличие жёсткой крыши это всё-таки автомобиль совершенно летний. Общее состояние у машины было хорошее, но кое-какие вещи требовали внимания. Так, например, родные шины были порядком изношены, к тому же на разных осях стояли разные модели покрышек. Мало того что Мерседес крайне неуверенно чувствовал себя даже на сухом покрытии, так он еще и заметно елозил по колее, что раздражало неимоверно. Впрочем, до начала весеннего сезона у меня было достаточно времени, чтобы подобрать подходящие летние шины, так что я начал планомерно изучать, во что бы переобуть мой SL 500 по весне.

Неожиданно оказалось, что для автомобиля не первой свежести и к тому же не самой распространённой модели подобрать подходящий комплект обуви весьма проблематично в силу специфической размерности: 255/45 R17. Поэтому я решил поискать шины под диски большего диаметра – не 17, а 19 дюймов. Понятно, что низкопрофильная резина подразумевает худшую плавность хода и увеличивает риск повреждения шин на неровностях. Но ведь у меня автомобиль исключительно для летней эксплуатации, да и езжу я не слишком быстро и к тому же довольно аккуратно: до сих пор вроде проблем с покрышками у меня не наблюдалось.

При езде с открытой крышей усиливаются аэродинамические шумы, но не гул шин.Фото: Кирилл БРЕВДО

Девятнадцатидюймовые колёса на моем Мерседесе должны быть разноширокими: на переднюю ось надо было ставить шины 255/35 R19, а на заднюю — 285/30 R19. Диски я быстро подобрал, но выбор же покрышек поначалу был не слишком очевидным. Разумеется, я перво-наперво изучил, какую конкретную резину делают в нужном мне размере. Понятно, что отличные по параметрам передние и задние шины должны быть одной марки, и это обстоятельство изрядно проредило число претендентов. Продукцию неизвестных брендов я категорически не рассматривал: хоть лишних денег у меня и не было, экономить на шинах – последнее дело. Тем более, что с учётом умеренного среднегодового пробега Мерседеса эта покупка никак не на один сезон, а как минимум на несколько лет. Но и переплачивать за бренд не хотелось. В результате остановился на шинах Hankook Ventus V12 evo 2, которые неизменно хорошо выступали в сравнительных испытаниях. Я посчитал, что комплект обойдется мне в 55 тысяч рублей. Это не так уж и дорого, если учесть, что разброс по цене для шин моего размера был от 48 до 77 тысяч за четыре колеса. Немаловажным фактором стало и то, что фирма Hankook поставляет свою продукцию для немецких автопроизводителей и компании Mercedes-Benz в частности. Так что всё по фэн-шую.

Эффективность торможения хороша как на сухом, так и на влажном покрытии.Фото: Кирилл БРЕВДО

Понятно, что сравнивать старые изношенные шины со свежей резиной некорректно, но в моём случае объективная реальность была именно такова. Я немного опасался, что Мерседес сохранит чувствительность к колее в силу разноширокости колёс, однако мои опасения были напрасны: SL обрёл невиданную доселе стабильность. Довольно мягкая смесь даже с учётом низкого профиля делает поступь машины комфортной: дорожная мелочь успешно рассеивается, а на крупных неровностях претензии уже не к шинам: здесь в значительной степени ощущаются колебания тяжеленных 19-дюймовых катков. И всё равно: у меня не возникло ощущения, что с уменьшением количества резины на диске Мерседес поехал жёстче. Вот гул от шин точно стал меньше. SL 500 в принципе автомобиль довольно тихий, так что любой заметный акустический раздражитель сразу бы себя обнаружил. Хорошо слышно, как колёса звонко шлёпают, проходя поперечные стыки, однако при равномерном движении их гул не выбивается из общей массы шумов. Понравилось, как машина держится на мокрой дороге. Торможение уверенное, поперечные сцепные свойства тоже на высоком уровне. Правда, у меня не было ощущения, что Hankook Ventus V12 evo 2 обладают какой-то суперспособностью противостоять аквапланированию, но в целом всё довольно надежно.

Небольшой бортик не защитит колёсный диск от повреждений.Фото: Кирилл БРЕВДО

За сезон на корейских шинах я проехал без малого 4000 километров. Не бог весть какой пробег для оценки ресурса. Износ почти незаметен – ну разве что надпись Hankook на центральном продольном ребре чуть пообтёрлась. Я надеюсь, что корейцы всё же не зря заморочились с составом резиновой смеси, где используется наносилика в сочетании со стирольными полимерами: это должно обеспечить шинам приличную износостойкость при той мягкости, которой они обладают.

Широкие продольные канавки не только ускоряют отвод воды из пятна контакта, но и рассеивают тепло на высокой скорости.Фото: Кирилл БРЕВДО