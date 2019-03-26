Депутат Бундестага — в ответ главе МИД ФРГ: «Вторжение НАТО в Югославию — это международное преступление»

Депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Пётр Быстрон в беседе с «Комсомолкой» дал ответ министру иностранных дел ФРГ Хайко Маасу, ранее назвавшему натовские бомбардировки Югославии (в которых 20 лет назад участвовала и Германия) «правомерными»:

— Военная интервенция в Косово была ошибкой и нарушением международного права, превратившем весь регион в территорию нестабильности даже двадцать лет спустя. Провозглашённая в дальнейшем «независимость» Приштины до сих пор не имеет международного признания со стороны таких значимых игроков, как Китай, Россия или Испания, — сообщил нам господин Быстрон (который также является спикером парламентской фракции АдГ по международным вопросам). — События 1999 года — это тяжёлое международное преступление. С сербским народом обошлись крайне несправедливо, и из-за той интервенции Балканы по сей день остаются зоной напряжения.

ДОСЛОВНО

Что сказал глава МИД ФРГ Хайко Маас о натовских бомбардировках

«Мы тогда [в 1999 году] видели, что имеет место массовое нарушение прав человека, включая массовые убийства. Я придерживаюсь мнения, что вмешательство НАТО было правомерным. Я боюсь представить, что произошло бы, если бы этого вмешательства не было».

ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА

Операция Североатлантического Альянса против Югославии началась 24 марта 1999 года и стала ответом на попытку Белграда разогнать косовские боеформирования, установив контроль над автономией (где к тому времени участились столкновения косовских албанцев с коренными жителями края, сербами). Искажая факты, западные СМИ и политики выставляли последних сплошь бандитами и убийцами, а их противников, албанцев и балканских мусульман — невинными жертвами, хотя военные преступления совершали все участники той гражданской войны.

При этом операция НАТО привела к преднамеренной экологической и гуманитарной катастрофе на всей территории Сербии — например, обстреливая гражданские объекты, западная коалиция массово применяла боеприпасы с обеднённым ураном, вызвавшим радиационное заражение местности и рост онкологических заболеваний (иногда — на сотни процентов), который отмечается до сих пор.

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