"Капитан Марвел" или Бузова? Опубликован топ-15 самых обсуждаемых фильмов месяца

Российское кино обходит американское по числу премьер в марте в кинотеатрах России. К такому выводу пришла команда Brand Analytics, представившая Топ-15 кинопремьер марта. Рейтинг составлен системой мониторинга соцмедиа по первой реакции зрителей на киноновинки. В мире такая оценка уже несколько лет используется для прогноза доходов от проката.

Топ-15 кинопремьер марта по реакции пользователей

Топ-15 кинопремьер марта по реакции пользователей

Список составлен из картин, которые вышли на экраны с 25 февраля по 24 марта. Среди них четыре отечественные картины и еще три совместные. Картин из США представлено пять и еще одна американо-исландская. Европа же представлена анимацией.

Правда голливудские новинки получили в интернете 1,2 млн реакций против 0,9 млн у российских.

Новый трейлер фильма "Капитан Марвел" .

«Главный вклад у тяжеловеса «Капитана Марвел», единолично собравшего свыше миллиона реакций. Без него американский десант выглядел бы бледно на фоне российского кино, где выделяются сразу 3 мощных игрока: «Любовницы» (477 тыс. реакций), «Юморист» (146 тыс.) и «Балканский рубеж» (122 тыс.)», - говорится в исследовании Brand Analytics.

То, что «Капитан Марвел» стал самым обсуждаемым фильмом, вполне предсказуемо, ведь этот персонаж станет главной фигурой фильмов по комиксам киновселенной Marvel на ближайшее будущее.

Зато на втором месте рейтинга оказалась отечественная комедия «Любовницы». Возможно этому поспособствовало участие Ольги Бузовой в записи саундтрека к фильму. Ведь, как известно, у телеведущей армия подписчиков в соцсетях.

Любовницы Трейлер (2019).

На третьем месте - совместный проект России, Латвии и Чехии «Юморист». Этой драме помогли подняться в рейтинге посты в соцсетях Максима Галкина и Гарика Харламова.

Юморист - Официальный трейлер (HD).

«Балканский рубеж» на четвертой позиции по вовлеченности зрителей. На российско-сербскую военную драму отреагировали 122 тысячи пользователей только за первый уикенд. По общему числу же сообщений и упоминаний картина уступила только «Капитану Марвел». «Балканский рубеж» вышел в двадцатую годовщину событий в Косово. Исторические события, ставшие основой ленты, сейчас широко обсуждаются в СМИ.

Балканский рубеж Официальный трейлер 2 HD.

А вот из жанров активнее всего пользователи реагируют на триллеры. В мартовском Топ-15 представлено 5 ужастиков. Как ни странно, комедии обсуждались в сети очень мало, и в рейтинг пробились лишь два фильма в этом жанре.

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