Анфиса Чехова похвасталась пышными формами в купальнике

Арабские каникулы Анфисы Чеховой продолжаются. Отдохнув в столице Эмиратов Абу-Даби, телеведущая переместилась в Дубаи. Компанию 40-летней звезде экрана в отпуске составили шестилетний сын Соломон и ее коллега по экрану, ведущий программы «Адская кухня» Эдуард Демченко. Поклонники давно подозревают, что между Анфисой и Эдуардом не только дружба — потому-то Чехова и взяла с собой милого друга в семейное путешествие с сыном. Свои отношения с привлекательным коллегой Чехова не комментирует, но и не скрывает, что в отпуске они живут в одном номере. Телеведущая упомянула об этом, хвастаясь в Сториз роскошным номером пятизвездочного отеля, в котором они поселились.

И, конечно, в Инстаграме телезвезды появились свежие пляжные снимки. Анфиса сразу предупредила, что ее нынешние фото будут гораздо скромнее кадров, которые она делала во время недавнего отдыха на Мальдивах (там Чехова частенько позировала топлесс). Арабская страна не располагает к подобной демонстрации форм, и потому на местных пляжах Анфиса дефилирует исключительно в целомудренных закрытых купальниках. Но и они на аппетитной фигуре телеведущей смотрятся весьма соблазнительно. Особенно эффектно Чехова выглядит в ярко-голубом купальном костюме, подчеркнувшем ее тело, словно вторая кожа.

achekhova Жизнь хороша, когда плывёшь по пляжу неспеша

- Достаточно ли целомудренный вид я имею в Абу-Даби? - спросила Чехова подписчиков своего Инстаграма. - Если честно, здесь даже не тянет надевать открытый купальник. Хотя в отеле туристам это позволено.

Некоторые фолловеры заподозрили Анфису в применении фотошопа — уж слишком нереально тонкая талия у нее на снимке. Впрочем, не исключено, что силуэтом «песочные часы» телеведущая обязана не фоторедактору, а утягивающим свойствам эластичного купальника.

Анфиса с сыном Соломоном. Фото: Инстаграм.

На отдыхе Эдуард повсюду сопровождает Анфису и ее сына: веселая компания уже побывала в парке развлечений Абу-Даби, покаталась на верблюдах в пустыне, осмотрела президентский дворец и посетила мечеть шейха Заеда, ради которой Чехова даже примерила хиджаб. Судя по всему, Демчено нашел общий язык с сыном Анфисы Соломоном и хорошо ладит с мальчиком. Когда телеведущая хочет расслабиться в тишине с бокальчиком шампанского, то отправляет сына в детский клуб при отеле.

achekhova После целого дня, проведенного в парке развлечений, единственное что хочется, это выпить как минимум пол бутылки вина

Единственное, что омрачает отдых Чеховой — непредсказуемая погода. Несмотря на то, что Эмираты славятся жарким климатом, весна в этом году выдалась нестабильной. И иногда перепады температуры нарушают пляжные планы телеведущей.

- Погоды такие странные у нас стоят. То жара, духота, плавишься как сырок «Дружба»... Потом резко начинает дуть холодный ветер, крапает дождь и хочется укутаться в шерстяной плед и пить горячий арабский кофе, - пожаловалась Анфиса в Инстаграме. - И таких перемен в течение дня может быть несколько. Поэтому совершенно ничего нельзя планировать заранее. Мы сегодня погуляли под дождем по берегу моря и немного позагорали.