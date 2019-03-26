Молодому любовнику надо соответствовать: похудевшая Моника Беллуччи выглядит помолодевшей рядом с избранником

На днях репортеры сфотографировали Монику Беллуччи вместе с ее новым любовником Николасом Лефевром на прогулке в Версале и отметили, как изменилась актрис а. Звезда «Малены» выглядит заметно постройневшей, помолодевшей и более счастливой. Кажется, актриса всерьез влюбилась, молодой художник- галерист помог ей окончательно забыть развод с Венселем Касселем. На прогулке по Версалю влюбленная пара постоянно держалась за руки и обнимались.

Всегда сдержанная актриса была в столь легкомысленном настроении, что даже позволила своему мужчине целовать ее на публике. Было видно, что они от души наслаждаются общением и своими чувствами, не заботясь о том, что их кто-то увидит.

Моника Беллуччи.Фото: EAST NEWS

Надо отметить, что Моника долгое время старалась не обнародовать свои отношения. Быть может до конца не была уверена в своих чувствах, а быть может не хотела лишних разговоров. Особенно если бы речь зашла о разнице в возрасте. Не исключено, что именно тогда Беллуччи вновь вернулась к занятиям спортом, чтобы выглядеть более подтянутой на фоне молодого избранника. В интервью сама Моника рассказала о своем новом романе так.

«Он не из моего мира, у него другая работа, но ему так же много приходится путешествовать, как и мне. Его ритм жизни позволяет ему понять меня. Я не хочу называть его имя, но могу сказать, что очень счастлива и довольна своим выбором», — говорил она.