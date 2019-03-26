«В ухе стреляет», «заложило», «шумит»: как распознать отит у детей

Согласно медицинской статистике, воспалением уха хоть раз в жизни болел каждый ребенок, а до трех лет более 80% детей уже перенесли это заболевание. Почему именно уши – слабое место малышей? Причина в особенностях строения носоглотки.

Евстахиева труба, которая соединяет горло с барабанной полостью, у совсем малышей очень короткая, и инфекция из глотки легко и быстро проникает в ухо. С возрастом труба «догоняет» в длину и в диаметре нормы, принимает более горизонтальное положение, и частые отиты становятся редкими или исчезают вообще.

- Самый распространенный острый средний отит. Он возникает как следствие затяжного недолеченного насморка и лечится легче, чем другие виды этого заболевания.

- Внутренний отит распространяется на внутреннее ухо и помимо рези и боли в ушах сопровождается тошнотой, рвотой и головной болью.

- Наружный отит (травматический) – связан с занесением инфекции в наружный слуховой проход после травмы острым предметом или, например, у детей, занимающихся плаванием.

- Аллергический отит является разновидностью реакции детского организма на белок-антиген, он крайне редко бывает гнойным, но сопровождается сильной отечностью. Если воспаление локализовано только в слуховой трубе, это называют тубоотитом.

Как быстро распознать отит у детей?

Если ребенок маленький и еще не может пожаловаться на боль в ушах, но становится очень плаксивым, нервным, нарушается сон и аппетит. Первые признаки отита у грудничка можно заметить во время кормления: когда он прикладывается к груди, в носоглотке создается отрицательное давление, и усиливаются болевые ощущения. Кроха начинает плакать, и плач может не прекращаться несколько часов. У совсем малышей воспалительный процесс развивается очень быстро, катаральный процесс быстро переходит в гнойный, появляются выделения.Плюс, дети все время стараются подложить руку под больное ухо или лечь на ту сторону, где болит

При подозрении на отит мамам нужно надавить на козелок (выступающий хрящик у слухового прохода) или постучать пальцем по заушной области чуть выше мочки. Если ребенок начинает плакать, с большой вероятностью речь идет именно о воспалении.

Как лечить отит?

Ни в коем случае не применять народные средства, ведь осложнения заболевания могут быть очень тяжелыми — от перехода острой формы в хроническую, и тогда ребенка будут изводить частые отиты, до наступления глухоты, пареза лицевого нерва, менингита и т. д. Поэтому закапывать подогретое масло с соком алоэ или грецкого ореха — настоящее родительское преступление. Как только у ребенка начала подниматься температура, следует как можно быстрее показать его врачу.

Если возможности быстро показать больного малыша педиатру нет, нужно снять боль с помощью специальных детских обезболивающих средств на основе парацетамола и ибупрофена. Для самых маленьких лучше использовать ректальные свечи, для детей постарше – различные сиропы. Также существуют ушные капли, например, комбинация лидокаина и феназона.

Для снижения высокой температуры детям желательно давать «Парацетамол» или «Ибупрофен». Оба эти медикамента дают умеренный обезболивающий эффект. А вот антибиотики самим врачи назначать не рекомендуют. Если барабанная перепонка цела — доктор может посоветовать капли с антибиотиками, но чаще всего назначают противомикробные препараты в таблетках, и этого вполне достаточно. Колоть лекарства ребенку вовсе не нужно.

При остром воспалении можно использовать и сухие компрессы. Для его приготовления достаточно ваты и небольшого кусочка полиэтилена. Вату прикладывают к больному детскому ушку, прикрывают сверху полиэтиленом и завязывают шарфиком или надевают шапку. Таким образом воспаленное ухо «изолируется» от окружающей обстановки, меньше травмируется, в том числе громкими звуками.

У детей, которые прошли успешное лечение от отита, еще некоторое время сохраняется сниженный слух. Он восстанавливается самостоятельно в течение 1-3 месяцев с момента окончания лечения.