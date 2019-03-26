“По-другому уже не можем”: Супруги из Краснодарского края воспитали 16 девочек

Если дети в семье это богатство, то Александр и Маргарита Повалей из станицы Новолеушковская Краснодарского края - по-настоящему богатые люди. Вместе супруги вырастили и подарили будущее 16 детям - двум родным и 14 приемным. Доброе дело не осталось незамеченным: в конце прошлого года супруги были награждены в номинации «Быть человеком» всероссийского проекта «Герои нашего времени» (в настоящее время проект называется «Героям – быть!»).

Маргарита Юрьевна работает в коррекционной школе, где учатся девочки с тяжелой судьбой - их родные мамы и папы отказались от собственных детей. Маргарита Повалей вот уже 34 года преподает им швейное дело. Но не только учителем, но и мамой она стала для девочек в 2006 году - благодаря случаю.

- В приемной семье одной из воспитанниц случились проблемы и директор предложила мне подумать над опекой этой девочки. К тому моменту мы с мужем уже воспитали двоих собственных дочек, они стали взрослыми и завели свои семьи. Так и решили попробовать, - рассказывает Маргарита Юрьевна.

Александр и Маргарита Повалей на вручении премии «Герои нашего времени» (с 2019 года - «Героям – быть!»).Фото: Ольга БОРСКАЯ

Александр Повалей работает аккумуляторщиком в сервисном локомотивном депо Тихорецкая и во всем поддерживает свою супругу. За первой приемной дочкой, последовала вторая, третья… Девочки сами тянулись к мудрой и понимающей преподавательнице швейного дела. А отказать этим одиноким, просящим любви детским глазам - было уже невозможно.

Маргарита Юрьевна не скрывает, что с воспитанницами, особенно первое время бывает тяжело.

- Начинать приходится с нуля, с самого простого: как умываться, как вести себя, как разговаривать, здороваться... Родители у них вели асоциальный образ жизни и сами дети очень сложные, многие отстают в развитии. К каждой нужен свой индивидуальный подход. И ни в коем случае нельзя сравнивать их с собственными детьми. Да, на них сказался тяжелый образ жизни, алкоголизм родителей. Но вот она есть - какая есть. И мы можем помочь ей вырасти, выйти в жизнь, - говорит Маргарита Повалей.

Во дворе дома для воспитанниц обустроили настоящую спортплощадкуФото: Предоставлено героем публикации

На вопрос, трудно ли обычной семье потянуть воспитание 16 детей - улыбается:

- Материально совсем не трудно: муж работает, я работаю, подрабатываю - шью на заказ. Помогают и государственные пособия. К тому же, у нас свой огород, мы выращиваем овощи, приучаем девочек к труду. Мы учим их работать на земле, готовить - им потом все это пригодится.

Девочки вырастают, заводят свои семьи, но не забывают приемных родителейФото: Предоставлено героем публикации

Супруги Повалей не только учат и поддерживают своих воспитанниц, но и помогают им во взрослой жизни обрести почву под ногами:

- Мы помогаем им с положенными от государства квартирами, документами. Самим им очень тяжело - перед ними двери закрыты… Одной девочек помогли получить квартиру и прописаться с ее родной мамой. Ведь какой бы они ни была - дети всегда тянутся к маме, - рассказывает Маргарита Юрьевна.

Супруги были награждены в номинации «Быть человеком»Фото: Предоставлено героем публикации

Сейчас в семье живут четыре девочки - 11, 12, 15 и 16 лет. А самая первая воспитанница, Таня, уже сама стала мамой и воспитывает троих детей. Видеть, как дочки выросли, нашли свой путь в жизни и сами почувствовали радость материнства - вот настоящее счастье, уверены супруги Повалей:

- Мы по-другому уже не можем. У этих детей редко что-то обычно получается в жизни, они незащиненные, помочь им некому. И когда что-то начинается у них в жизни складываться, получаться, они устраиваются на работу, появляются дети - ты радуешься. У них все хорошо - и нам хорошо.