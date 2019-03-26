Пепе Ромеро: Я хотел бы остаться тишиной между нотами

В Москве дал концерт легенда гитарной музыки Пепе Ромеро.

Знаменитый испанец принадлежит "королевской династии" Ромеро, исполнявшей музыку для королей, президентов и даже папы Римского. На днях великий Ромеро выступил в России. Не только в рамках фестиваля "Виртуозы гитары", и по случаю своего 75-летия. Публика встречала его невероятно тепло. Как гласила самая трогательная запись в соцсетях, "У него обаяние крокодила Гены. Он действует на публику, как Гена на целый зал чебурашек".

Чебурашке из "КП" единственной удалось взять у музыканта интервью.

- Пепе, вы уже в третий раз в Москве…

- В третий? Нет, я уже сбился со счета (считает) я в пятый раз в Москве.

- Помню, как во время одного приезда вы говорили, что Москва для вас звучит музыкой. Что это за музыка?

- Ну, во-первых, Москва для меня вообще очень ассоциируется с музыкой. Это тревожащий сердце город, и я это не из вежливости, а потому, что существует любовь, романтическая связь между русской и испанской музыкой. А если говорить о произведении - то это Фернандо Сор, «Воспоминание о России». Один из моих кумиров, испанский гитарист Фернандо Сор, жил в Москве довольно долго, его жена работала балериной в Большом театре, а сам он присутствовал в русском музыкальном пространстве как композитор и как исполнитель. Мне кажется, приезжая в Москву, я слышу его.

"Мама всю жизнь выговаривал отцу, за то что он играл на гитаре, когда я родился"

- Несмотря на то, что вы у нас часто, как выяснилось, бываете, мы мало знаем о вашей семье. Про вас говорят, что вы - представитель «королевской династии» Ромеро. Кто был основателем этой династии?

- Это мой отец… Дедушка был архитектором, долгое время жил на Кубе и мой отец, самый младший из четырех детей дедушки и бабушки, родился на Кубе в 1913 году. Спустя пять лет бабушка с детьми вернулась в испанскую провинцию Малагу и поселилась в горной ее части. Раз в неделю она спускалась с гор на муле, чтобы получить письмо от мужа, оставшегося на Кубе. Это был долгий путь, который занимал целый день и иногда она брала с собой моего отца. И однажды в витрине магазина он увидел гитару. Отец упросил бабушку купить ему гитару, а та купила еще самоучители и пластинки впридачу, понимая, что все это, бесполезное занятие, просто прихоть пятилетнего уставшего ребенка. Но она ошиблась. В горах было много исполнителей фламенко, отец слушал их, пытался разобраться в нотах и когда в 1919 году они переехали из горной части, отец уже отлично играл на гитаре. Он пришел в консерваторию и профессор, слушая его, сказал: этот мальчишка играет лучше, чем я. Так что, мой отец даже не учился, но его заметили и взяли под крыло великие музыканты.

Пепе Ромеро на концерте в Москве. Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Виртуозы гитары".

- Вы однажды сказали, что когда вы родились, отец играл на гитаре.

- Ну я конечно, не могу этого помнить, но моя мама всю жизнь отцу припоминала, что когда она рожала - тот сидел в углу комнаты и аккомпанировал процессу. А в конце еще и исполнил произведение Альбениса. Не могу сказать, что моя мать была в восторге, она когда злилась, всегда говорила: "как тебе это вообще в голову могло прийти, поверь, Селедонио (так звали отца), гитарная музыка - совершенно не тот вид поддержки, которую хочет получить женщина от мужа в такой момент".

- А что сами думаете по этому поводу?

- Ну я, конечно, понимаю претензии матери и не завидую ей. Но ведь жизнь моя сложилась счастливо, я был благословлен, и чувствовал это с детства... Думаю, это благодаря звучанию музыки при рождении. Все-таки, несмотря на обиды матери, отец знал, что делать (улыбается).

Когда он умирал, он позвал меня и сказал: "Сынок, в тот момент когда я застал твое рождение - я играл для тебя. Сегодня поиграй для меня. Я хочу чтобы моя душа поднялась в небо с этой музыкой". И я играл…

- Вы родились в 1944 году, детство ваше прошло в послевоенной Испании… Что сохранилось в памяти о тех временах?

- Самое раннее мое воспоминание - это огромное количество людей в доме. Мы жили очень бедно, но всегда в доме были люди. Музыканты, поэты круга Лорки, его близкие друзья. Бывал в нашем доме знаменитый композитор Хоакин Родриго, автор знаменитого "Аранхуэсского концерта", правда, этоуже позже. Помню, как отец взял меня в гитарную мастерскую и мастер подарил мне мою первую гитару. Помню поход в студию одного художника, в честь которого меня назвали. («Пепе» - это уменьшенное имя от «Хосе Луис, Хосе - в честь дедушки, а Луис - в честь этого художника). Он дал мне несколько уроков живописи, и я очень полюбил рисовать. Помню, когда родители говорили о политике, они понижали голос, чтобы я не услышал, и тогда я откладывал гитару и принимался за рисование. Когда они обсуждали что-то страшное, как кого-то из друзей посадили в тюрьму, я рисовал черными красками... Мне кажется, в России прекрасно знают, что в самые тяжелые времена помогают выжить музыка и искусство. И я благодарен этим плохим временам. Когда все очень хорошо, и мы процветаем, труднее почувствовать силу музыки и осознать, на что она способна. Это и понятно, ведь Бога тоже вспоминают, когда тяжело.

"Мы утрачиваем способность слушать"

- А как вы понимаете слова Курта Воннегута, что музыка - это единственное доказательство существования бога на земле?

Я тоже так считаю. На мой взгляд, музыка - это отражение бытия, потому что в ней проявляются и объединяются две вечные энергии: тишина и время.

- Тишина?

- Да, именно тишина, ведь звук проистекает из тишины и разрешается в тишину. Если представлять музыку в физической формуле, то это формула момента. Соединение тишины и времени дает момент времени. Я убежден, что музыка создана творцом для того чтобы мы с ее помощью мы обрели энергию творца, не важно, каким словом этого творца назвать.

Гитарист Пепе Ромеро. Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Виртуозы гитары".

- Вам не кажется, что музыки, хорошей музыки, в жизни человека становится меньше?

- Абсолютная правда. Мне вообще кажется, что человечество в опасной ситуации: мы попали под влияние визуальных стимулов, и я опасаюсь, что в будущем мы утратим способность слышать и слушать. Во время мастер-классов многие практикующие педагоги жаловались, что если раньше музыкальное образование вас в стране было чуть ли не у каждого, то сейчас все меньше детей приходит в музыкальные школы и доучивается в них... То же самое и в Испании, и в Америке.

А ведь - я убежден - только благодаря способности слышать мы можем поддерживать связь с духом.

Поэтому перед всеми, кто связан с музыкой, стоит огромная задача. Мы должны, мы обязаны передать способность воспринимать музыку и искусство - детям. Задача каждого из нас - дотянуться до как можно большего количества людей, чтобы человечество сохранило способность воспринимать музыку, и эта способность осталась, при любых технологически процессах.

"Мы превратимся в музыку после смерти"

- Про вас говорят, что вы воздействуете на аудиторию, как Гена на полный зал Чебурашек. Вы особенно улыбаетесь после каждого номера. О чем вспоминаете в этот момент?

- Да нет, я ни о чем особом не думаю. Я радуюсь, что произведение закончилось и обратилось в тишину. После долгой и трудной дороги нужен отдых, и я радуюсь ему. И для меня показатель успеха - когда публика вместе со мной ощущает удовольствие от конца и последующей тишины.

- Гитаристы стараются привлекать современных композиторов, чтобы те писали для их инструмента. Во время фестиваля мы, например, услышали концерт современного китайского композитора Тан Дуна для гитары и микрофильмов. А что вы думаете о современной гитарной музыке?

- Смотря что понимать под современной музыкой. Если признать кубинца Лео Брауэра, родившегося в 1939 году современным композитором - то я люблю играю его музыку. То же касается моего любимого испанского композитора Лоренцо Пальмы. К сожалению, большинство современных композиторов пишут музыку для мозгов. Но мне важно, чтобы музыка не только будила мозг, но и обогащала дух, обращалась к сердцу. С моей точки зрения, Бах был выразителем всего, что должна нести в себе музыка и у него можно поучиться всем композиторам авангардного направления… В общем, отвечу так: и современная музыка может быть прекрасной, и я люблю эту музыку, когда в ней есть музыка.

- Вы привезли в Москву гитару, которую сделал ваш сын...

- Да, мой сын стал гитарным мастером, а гитару, на которой я играю, он называл именем своей жены.

- Многие гитаристы считают, что на этом инструменте может играть только мужчина, а у женщин получается хуже, у женщин получается тише…

- Да, есть такая точка зрения, но она неправильная. Музыка не имеет пола и гитара не имеет пола. К тому же сейчас вообще время женщин пришло: женщины осваивают мужские профессии, они судьи, они дирижеры, врачи, гитаристки, даже президенты, почему нет? В Москве я познакомился с изумительной гитаристкой Марией Охотиной: она просто великолепна.

Пепе Ромеро исполняет Аранхуэсский концерт.

- В Москве вы исполняли знаменитый Аранхуэсский концерт классика гитарной музыки Хоакин Родриго. Вы ведь были знакомы с ним?

- По сути, он был членом моей семьи. Родриго был замечательным человеком, мыслителем с великолепным чувством юмора. Я был первым исполнителем трех его великих концертов и лучше всего у меня получалось исполнять его музыку, когда он сам сидел в зале и слушал. Его присутствие никогда не приводило меня в нервозность и часто я его просил, чтобы он посидел со мной на сцене, когда я играю ту или иную его вещь. Родриго, кстати, был убежден в то, что когда мы умираем, мы превращаемся в музыку. Теперь, когда я играю его вещи, я думаю о том, что воскрешаю его.

- Мы все превращаемся в музыку или только музыканты?

Все, абсолютно, поэтому нужно стараться жить, чтобы стать хорошей музыкой.

- Не могу не задать вопрос. Каким произведением вы хотели бы стать, когда вас не станет?

- Я был бы счастлив стать тишиной между двумя нотами.