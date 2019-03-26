2019-03-26T12:56:09+03:00
Спорт

Доход фигуристки Алины Загитовой по итогам сезона обнародован после чемпионата мира 2019

Российская спортсменка заработала более 100 тысяч долларов
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Алина Загитова на ЧМ-2019.Алина Загитова на ЧМ-2019.Фото: REUTERS
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В фигурном катании подходит к концу сезон и впереди только один крупный турнир - командный чемпионат мира и коммерческие старты. Однако уже сейчас можно посчитать, сколько заработала победительница ЧМ-2019 в женском одиночном катании Алина Загитова.

После победы в японском городе Сайтама 16-летняя фигуристка стала богаче на 65 тысяч долларов. Но и до этого у фигуристки были доходы за успешные выступления в нынешнем сезоне.

В частности, Загитова выиграла две золотые медали на этапах Гран-При в России и Финляндии. В финале Гран-При она была второй вслед за Рикой Кихирой. Суммарно это - 54 тысячи долларов. Затем была серебряная награда на чемпионате Европы в Минске. Это - еще 16 тысяч долларов.

Таким образом, общая сумма призовых Алины Загитовой за сезон 2018/2019 составила 135 тысяч долларов. Отметим, что после победы на чемпионате мира 2019 Загитова стала обладательницей всех возможных титулов - чемпионка Европы, мира, и Олимпиады.

ИСТОЧНИК KP.RU

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