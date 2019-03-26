2019-03-26T14:28:59+03:00
Телевизор

Александра Ребенок и Евгений Цыганов познакомились в постели

Герои актеров в сериале «Мертвое озеро» наконец-то дали волю чувствам
Антонина ВЕТКИНА
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Александра Ребенок и Евгений Цыганов в сериале "Мертвое озеро". Фото: кадр из сериала (предоставлено ТНТ).Александра Ребенок и Евгений Цыганов в сериале "Мертвое озеро". Фото: кадр из сериала (предоставлено ТНТ).
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На сервисе «ТНТ-Премьер» продолжается показ мистического триллера «Мертвое озеро». Главный герой — мрачный следователь из Москвы Макс Покровский (Евгений Цыганов), командированный в заполярный Чангадан расследовать загадочное убийство дочери местного олигарха. Одна из побочных линий — его отношения с администратором отеля Алиной (Александра Ребенок), с трудом сдерживающей распирающую ее страсть.

Персонажей объединяет фатализм и внутренний надлом. К четвертой серии становится ясно, что Покровский неизлечимо болен - отсюда его галлюцинации и суицидальные позывы, однако точный диагноз пока неизвестен; об истоках драмы Алины зрителю еще предстоит узнать. В очередной серии герои перестанут сопротивляться обуревающему их чувству. Формат 18+ позволил производителям показать это во всей полноте.

- Я иногда бываю не уверена в себе как актриса, но Женя настолько фантастический партнер, что рядом с ним невозможно играть плохо, - рассказывает Александра Ребенок. - Мы начали с самых откровенных сцен, и это было непросто. Зато дальше уже было не страшно.

Сериал Мертвое озеро .

Так получилось, что постельную сцену снимали в первый же съемочный день. Ребенок и Цыганов до этого никогда не снимались вместе — выходит, познакомились они практически в постели. Вдобавок съемки «Мертвого озера» стали первой работой для Ребенок после родов.

За мрачную стилистику сериал «Мертвое озеро» режиссера Романа Прыгунова называют «русским нуаром». Показ планировался в эфире канала ТВ-3 еще осенью, но позднее был перенесен на платную платформу.

«Мертвое озеро» можно отнести к российским сериалам новой волны — проектам последнего времени, снятым с явной оглядкой на канонические американские образцы вопреки запросам массовой аудитории эфирного ТВ. Вместе с тем это попытка нащупать русскую почву в актуальном формате сериала-романа, который исследует внутренний мир современного человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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