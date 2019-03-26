Жизненно необходимые лекарства прекратят дорожать, но могут стать дефицитом

Минздрав опубликовал проект новых правил регулирования цен на лекарства из перечня жизненно необходимых. Речь идет о 735 препаратах с годовым оборотом более 700 млрд рублей.

Остановить подорожание поручил президент в июле 2018 года, и частично задание уже выполнено. В частности на аукционах по госзакупкам лекарств предельная цена не может быть выше прошлогодней.

Теперь же предполагается, что все компании, поставляющие жизненно необходимые лекарства на российский рынок, должны будут зафиксировать цену не выше текущей и удерживать ее до конца 2020 года.

- Мы всегда хотим сделать лучше для людей, но иногда получается хуже, - сказал «КП» сопредседатель Всероссийского союза пациентов, профессор Ян Власов. - С начала года многие региональные правительства радостно занизили предельно допустимую цену на аукционах, и многие госзакупки просто не состоялись. А это — перебои с лекарствами. Нельзя постоянно снижать цены: мы не увидим на нашем рынке те фармацевтические компании, которым станет не выгодно у нас работать.

По горячим следам эксперты в области фармацевтики предсказывают перебои с инсулинами. Кроме того, предполагают, что производители взвинтят цены на те лекарства, которые не входят в жизненно необходимый перечень.