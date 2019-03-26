МВД: Борьба с наркоугрозой исключительно путем запретов или ограничений невозможна

Наркомафия все чаще использует технические средства связи для продажи наркотиков. До чего дошел прогресс: дурь сегодня продают в России буквально по воздуху. Ловить наркоманов становится все сложнее.

- Только в прошлом году Министерством внутренних дел выявлено более 18 тысяч наркопреступлений, совершенных с применением информационно-телекоммуникационных технологий. Вынесено порядка 26 тысяч решений о блокировке страниц, содержащих материалы пронаркотического характера. Почти в два раза возросло количество пресеченных административных правонарушений по фактам пропаганды запрещенных веществ, - заявил на открытии руководитель Государственного антинаркотического комитета, глава МВД России Владимир Колокольцев.

Из обращения министра стало известно, что уже подготовлен законопроект, который предусматривает ужесточение наказания за рекламу наркотиков в сети Интернет или посредством СМИ. Наказывать будут не только продавцов и покупателей, но и операторов связи "за несвоевременное ограничение доступа к противоправному контенту". Как это будет выглядеть на практике члены комитета не сообщили, но пояснили, что механизм специалистам уже известен.

Глава МВД России также сделал акцент на том, что бороться с наркоугрозой "исключительно путем запретов или ограничений невозможно".

- Нужно наращивать усилия по антинаркотической пропаганде, создавать позитивный замещающий контент в современных и интересных для подростков форматах. Только скоординированная деятельность всех заинтересованных министерств и ведомств позволит сформировать в обществе устойчивый иммунитет к потреблению наркотических средств, - отметил Колокольцев.