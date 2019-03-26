2019-03-26T14:54:28+03:00
Экономика

На севере России работы больше, чем на юге

Росстат назвал регионы с высоким уровнем занятости
Олег АДАМОВИЧ@OAAdamovich
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Росстат утверждает, что в России насчитывается 4,9% безработных (3,7 млн человек).Росстат утверждает, что в России насчитывается 4,9% безработных (3,7 млн человек).Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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По официальной статистике, у России чуть ли не самый низкий уровень безработицы в мире. Росстат утверждает, что у нас 4,9% безработных (3,7 млн человек). Минтруд вообще насчитал 814 тыс. безработных — в 4,5 раза меньше.

Ведомства соревнуются в методиках, которые занизят результаты. Реально же людей без какого-то дела гораздо больше. Просто безработными считаются лишь те, кто активно ищет себе работу на биржах труда.

Реальное положение дел неплохо показывает другой параметр: уровень занятости. Это процент трудоспособного населения, который имеет постоянную работу. По последним данным Росстата, средний показатель по стране всего 59,3% (в северных регионах этот показатель выше, в южных, как правило, ниже).

Чем заняты оставшиеся 40% трудоспособного населения? Возможно, они заняты делом, за которое им никто не платит. Кто-то учится, кто-то дома с детьми сидит, кто-то картошку для себя выращивает. Либо же они работают в теневом секторе и получают деньги нелегальным путем.

Рейтинг уровня занятости

1. Чукотка 75,8%

2. Ямало-Ненецкий АО 74,6%

3. Магаданская обл. 70,4%

...5. Москва 67%

...83. Республика Адыгея 49,6%

84. Курганская обл. 49,2%

ИСТОЧНИК KP.RU

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