В Москве расследуют загадочную смерть сына известного актера

На юго-востоке загадочно погиб 16-летний юноша. Все произошло днем в понедельник, 25 марта, во дворе жилого дома на Новомарьинской улице. По словам очевидцев, парень какое-то время сидел на скамейке, потом вдруг упал и начал биться в конвульсиях. Вызвали скорую помощь, но приехавшие на вызов медики помочь уже ничем не могли - школьник скончался.

Умерший парень оказался сыном известного актера Игоря Буржевского.

- Предварительный диагноз - молодой человек захлебнулся рвотными массами, - сообщил «Комсомольской Правде» источник в правоохранительных органах. - Но точную причину смерти должна назвать судмедэкспертиза.

По словам источника, за пару часов до странной гибели Илья (имя изменено) Бужинский общался со своей девушкой. Поговорили не очень хорошо. Девушка предложила разорвать отношения и остаться друзьями. Илья очень сильно расстроился. По одной из версий, школьнику могло стать плохо из-за стресса.

- Однако отрабатывается сразу несколько версий, - продолжает наш собеседник. - Рядом с телом нашли пластиковую бутылку с холодным чаем. Ее содержимое взято на анализ. Также медики должны будут проверить, нет ли в крови погибшего каких-либо запрещенных веществ. Версия самоубийства также пока не опровергнута.

В Следственном комитете случившееся пока комментируют лаконично.

- По факту обнаружения тела проводится проверка, - сообщила «КП» старший помощник руководителя СК по Москве Юлия Иванова.

Около месяца назад Илья Бужинский при поддержке отца завел собственный канал в YouTube - там он публиковал свои интервью с молодыми футболистами и хоккеистами. Насколько известно, парень и сам занимался футболом, собирался после школы поступать на факультет журналистики МГУ.

Есть еще одна странность. За несколько дней по гибели Илья изменил статус на своей страничке в соцсетях: «Передай гонцу - мне пора к Отцу. А ты траурные кеды надевай, танцуй». Это цитата из песни популярной в Сети группы «Моргенштерн», разговор с девушкой перед расставанием. Там, в частности, есть и такие строчки: «Эту песню я подарил тебе для танца на моей могиле...»

Отец погибшего парня Игорь Буржинский в середине 2000-х работал в театре Романа Виктюка, затем перешел в московский Театр имени Михаила Чехова, снялся в двух десятках фильмов и сериалов. С матерью Ильи актер развелся еще в 2007 году, но продолжал поддерживать с сыном хорошие отношения, часто встречался, в том числе финансировал запуск YouTube-канала. Нынешняя жена Игоря - популярная актриса Алина Буржинская, снималась в сериалах «Обручальное кольцо», «Адвокатессы», «Райские яблочки».