Самолет летел в немецкий Дюссельдорф, а приземлился в шотландском Эдинбурге

Перелет пассажиров из Лондона в Дюссельдорф очень похож на анекдот. Вместо указанной на билетах Германии, через час полета в окнах иллюминаторов появились поля Шотландии.

Когда капитан радостно объявил: «Добро пожаловать в Эдинбург», все на борту засмеялись, решив, что это шутка. Осознав, что что-то пошло не так, экипаж попросил поднять руку тех, кто направлялся в Дюссельдорф — это сделали все пассажиры.

- Пилот заявил, что понятия не имеет, как это произошло. Он сказал, что этого никогда не было раньше и что команда пытается понять, что она может сделать, - рассказала одна из пассажиров Софи Кук.

Оказалось, что ошибка произошла из-за неправильного оформления летных документов. Экипаж получил план полета, где пунктом назначения был указан Эдинбург, а не Дюссельдорф.

В авиакомпании British Airwaysпояснили, что 96-местный региональный самолет эксплуатировался немецкой чартерной фирмой WDL Aviation. Именно она заключила договор с экипажем и выполняла полет Лондон-Дюссельдорф от имени британского перевозчика.

- Мы работаем с WDL Aviation и пытаемся выяснить, почему они выдали неправильный план полета, - сообщили в British Airways. - Мы принесли свои извинения пассажирам.

После 2,5 часов ожидания в аэропорту Эдинбурга самолет дозаправили и все-таки отправили в Дюссельдорф.

- Мы сотрудничаем с руководством компании и аэропортом, чтобы выяснить, как могло произойти такое неудачное смешение расписаний полетов, - говорится в заявлении немецкой чартерной авиакомпании WDL Aviation.