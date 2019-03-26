Умер актер из сериала "Убойная сила"

Ушел из жизни актер Лактемир Дзтиев. Артисту было 67 лет.

В настоящее время причины его смерти устанавливаются. Также уточняется информация о месте прощания с актером, передает "Национальная служба новостей".

Дзтиев известен по ролям в таких фильмах как "Пираты ХХ века", "Хрусталев, машину!", "Август. Восьмого", "Голос матери", "Буйный Терек" и "Волшебная папаха". Он также снялся в криминальном сериале "Убойная сила".

Дзтиев родился 10 октября 1951 года в селе Куртат Пригородного района республики Северная Осетия. В 1980 году окончил Московское Высшее театральное училище им. Б. Щукина.

Служил в Северо-Осетинском государственном академическом театре имени Тхапсаева. Артист также выступал солистом Мужского хора национальной песни филиала Мариинского театра и камерного хора "Арион". Помимо этого владел игрой на различных музыкальных инструментах.

Некоторое время назад умерли еще два актер сериала "Убойная сила". 59-летний Тоомас Креэн скончался ровно через две недели после того, как стало известно о смерти другого актера "Убойной силы" Анатолия Узденского. Тоомас Креэн известен работой в Эстонском театре кукол, а также исполнением роли сержанта-полицейского в сериале российского режиссера Сергея Урсуляка "Исаев".

В свою очередь, Анатолий Узденский играл в театре "Современник" и таких сериалах, как "Каменская" и "Улицы разбитых фонарей". 66-летний актер умер во время отпуска в Новосибирске из-за проблем с сердечно-сосудистой системой.