Глава РУСАДА Юрий Ганус: «Нам говорят слова «предатель». Но предатели те, кто довел нашу страну до того, что она осталась без флага!»

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) выпустило годовой отчет о своей деятельности. Там много важных цифр. Например, на борьбу с допингом в 2018 году было брошено более 545 млн рублей, чаще всего на допинге продолжают ловить легкоатлетов и паралимпийцев. Но наиболее ценным был спич главы РУСАДА Юрия Гануса. Кажется, его прижали очень жестко обвинениями в предательстве.

С самого начала Юрий Ганус давал понять, что его РУСАДА сталкивается с большим противодействием. А потом сорвался на откровенный разговор. И кажется, временами прилетали «приветы» бывшему министру спорта Виталию Мутко.

О нейтральном флаге

- Мы – не оппозиция. Мы не призываем ни к каким революциям. Мы призываем к тому, чтобы восстановить честь и славу нашего спорта. Потому что когда наши спортсмены идут без флага, это позор! Как мы могли довести до этого. Почему долгое время вопрос не решался? Чем является спорт? По сути спорт сейчас – единственное место столкновения и борьбы геополитических соперников. Именно там мы сталкиваемся с нашими оппонентами. Все страны заинтересованы в самоутверждении с помощью спортивных побед. Но победы, которые отбираются – это позор! А нам говорят слова «предатель». Но предатели те, кто довел нашу страну до того, что она осталась без флага!

О легкой атлетике

- Давайте посмотрим, до чего мы довели федерацию легкой атлетики (ВФЛА). Еще немного – и все, не будет ничего. Я например не уверен, что наши легкоатлеты будут принимать участие в Олимпийских играх. Международная федерация легкой атлетики ИАФ прекрасно знает, что происходит в России. Я не знаю откуда они берут данные, но они осведомлены прекрасно! То, что порой происходит внутри ВФЛА подрывает доверие к ней. Наш отдел расследования подсказывает, что там осуществляется определенная деятельность.

Об информаторах

- Мы отделяем информаторов от доносчиков, которые реализуют свои корыстные цели. Наша страна пережила 1930-е, 40-е, 50-е годы. У нас миллионы людей пострадали от этого. Но мы последняя инстанция, когда есть несправедливость, а мы можем ее исправить. Есть люди, которые говорят: «Мы хотим соревноваться честно, но есть те, кто нарушают правила».

О терапевтических исключениях

- Нам все время говорят – посмотрите, в Америке на порядок больше терапевтических исключений! А у нас их всего порядка 100. Но мы выпустили пособие, как правильно оформить ТИ. Но я обращаю внимание, это не пособие как обходить антидопинговые правила! Мы же тоже знаем, что ТИ иногда – это способ легально принимать запрещенные препараты, и как только у нас появляются такие подозрения, мы подключаем отдел расследований. В 2017 году в России оформили 98 ТИ, в 2018-м – 101. И мы сам не понимаем, почему нет роста.

О докладе Макларена

- Макларен – не какой-то свободный художник, он уважаемый юрист с именем, посмотрите сколько дел он выиграл. От доклада Макларена никуда не уйти. Он назвал там определенные фамилии наших спортсменов, межуднародные федерации были обязаны их проверить. А мы молчали. И все говорили: «Если русские молчат, значит все это правда? И они признают свою вину». Нас обвинили, мы не ответили. В результате эти доклады будут давить на нас и дальше. Я не призываю признать их в целом. Но их надо разобрать, и дать ответы по пунктам, где не правы – признать. А мы не даем ответы. По некоторой части в суде защитили свое имя, и все, а дальше молчим.

О том, требует ли ВАДА компенсаций от России

- Действительно, вице-президент ВАДА Линда Хеллеланд выступала с заявлением, что Россия должна компенсировать расходы по антидопинговому расследованию (речь о десятках миллионов долларов – прим. ред). Но потом Крейг Риди, президент ВАДА, сказал, что такой вопрос сейчас не стоит. Никакой другой информации у меня нет.