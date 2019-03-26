2019-03-26T18:39:37+03:00
Спорт

Загитова на льду зарабатывает гораздо меньше, чем на рекламе

Стали известны официальные призовые, которые получили фигуристы за сезон [видео]
Сергей КИРИЛЛОВ
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Загитова после чемпионата мира осталась в Японии отрабатывать свои контрактыЗагитова после чемпионата мира осталась в Японии отрабатывать свои контрактыФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Впереди Алина Загитова, которая заработала 135 тысяч долларов. $65 тыс. из них она получила за победу на чемпионате мира, $54 тыс. - за победы на этапах и второе место в финале Гран-при плюс 16 тысяч за «серебро» чемпионата Европы.

Неплохо для 16-летней девушки, живущей в Москве с бабушкой в съемной однушке. И совсем немного для спортсменки, которая имеет теперь полный набор титулов - победительницы Олимпиады, чемпионата мира и чемпионата Европы.

А вот по сравнению с самыми богатыми спортсменками мира, какими являются теннисистки, это крохи. Хорошо известно, что игроки топ-10 только на корте выбивают ракеткой по $4 - 7 млн в год.

Но не спешите жалеть Алину. Нашу приму фигурного катания обожают в Японии, где она имеет несколько рекламных контрактов, приносящих ей порядка 2,5 миллиона долларов.

Загитова является лицом старейшей в стране фирмы по производству косметики, а ее собака редкой породы акита-ину, которую ей подарили японцы, продвигает специальные матрасы для животных. Вместе с Евгенией Медведевой Алина рекламирует японскую аниме-игру Magia Record. Плюс фигуристка представляет известную фирму Puma.

Кстати, Загитова после чемпионата мира осталась в Японии отрабатывать свои контракты. Вот и вчера у себя в Инстаграме Алина написала:

«Сегодня был особенный день, и для меня большая честь посетить штаб-квартиру SHISEIDO в Токио и поучаствовать в мастер-классе по макияжу».

Алина Загитова. Показательные выступления. Чемпионат мира по фигурному катанию 2019.Алина Загитова выступила с показательной программой "Лара Крофт" на чемпионате мира по фигурному катанию в Японии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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