Загитова на льду зарабатывает гораздо меньше, чем на рекламе

Впереди Алина Загитова, которая заработала 135 тысяч долларов. $65 тыс. из них она получила за победу на чемпионате мира, $54 тыс. - за победы на этапах и второе место в финале Гран-при плюс 16 тысяч за «серебро» чемпионата Европы.

Неплохо для 16-летней девушки, живущей в Москве с бабушкой в съемной однушке. И совсем немного для спортсменки, которая имеет теперь полный набор титулов - победительницы Олимпиады, чемпионата мира и чемпионата Европы.

А вот по сравнению с самыми богатыми спортсменками мира, какими являются теннисистки, это крохи. Хорошо известно, что игроки топ-10 только на корте выбивают ракеткой по $4 - 7 млн в год.

Но не спешите жалеть Алину. Нашу приму фигурного катания обожают в Японии, где она имеет несколько рекламных контрактов, приносящих ей порядка 2,5 миллиона долларов.

Загитова является лицом старейшей в стране фирмы по производству косметики, а ее собака редкой породы акита-ину, которую ей подарили японцы, продвигает специальные матрасы для животных. Вместе с Евгенией Медведевой Алина рекламирует японскую аниме-игру Magia Record. Плюс фигуристка представляет известную фирму Puma.

Кстати, Загитова после чемпионата мира осталась в Японии отрабатывать свои контракты. Вот и вчера у себя в Инстаграме Алина написала:

«Сегодня был особенный день, и для меня большая честь посетить штаб-квартиру SHISEIDO в Токио и поучаствовать в мастер-классе по макияжу».