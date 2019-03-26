2019-03-26T20:22:45+03:00
Общество

Столичный ресторатор планирует засудить Роспотребнадзор за клевету

В надзорном ведомстве с претензиями не согласны
Олег АДАМОВИЧ@OAAdamovich
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Столичный ресторатор Анастасия ТатуловаСтоличный ресторатор Анастасия ТатуловаФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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«Мы подготовили иск о вреде деловой репутации, потому что все указанные факты (в сообщении Роспотребнадзора о проверках ресторанов сети «АндерСон» — Ред.) - наглая трусливая ложь», - написала в своем Фейсбуке столичный ресторатор Анастасия Татулова.

Причина конфликта понятна: в начале марта Роспотребнадзор устроил проверку всех ресторанов сети «АндерCон». Санитарные нарушения, как водится, нашлись. В 15 образцах продуктов из 25 нашли кишечную палочку. Об этом ведомство и сообщило на своем сайте.

Теперь Татулова утверждает, что контролеры ошиблись, все хорошо, а лишние инспекции только мешают бизнесу. Коллеги-рестораторы, кстати, согласились в том, что Роспотребнадзор не всегда бывает прав.

- Если предприниматель не согласен с результатами проверки, он может обжаловать их в суде, - пояснил «КП» источник в Роспотребнадзоре. - В марте ведомство проводило первую плановую проверку ресторанов «АндерСон». Она была согласована с прокуратурой, поставлена в план проверок еще осенью 2018 года. Предприниматель за несколько месяцев знал о том, что придут инспекторы. Пробы брали обученные люди — не думаю, что они допустили ошибку.

«У нас есть пробы (пищевых продуктов из кухни ресторанов — Ред.), сделанные в независимой лаборатории. К слову, мы делаем их не раз в год, а каждый месяц! На них нет ни малейшего отклонения. Не то что кишечной палочки, вообще ни малейшего отклонения от нормы», - написала Татулова в интернете.

Видимо, разбираться в споре ресторатора и Роспотребнадзора придется суду. Кстати, в 2015 году Фемида уже закрыла один ресторан сети на 90 суток из-за того, что едой отравился ребенок.

Профессиональное сообщество поддержало Татулову.

- Роспотребнадзор — это дубина по сбору штрафов, - считает президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров. - Штрафуют по формальным признакам, на основании правил, которые придумывались десятилетия назад.

Пример одного анахронизма: по действующим нормам, кухню надо протирать не губкой, а ветошью, вымоченной в чистящем растворе. Так делают только перед проверкой.

- Ведомство может не штрафовать, а предупреждать. Но инспектора стараются сразу наказывать, - добавил Бухаров.

Анастасия Татулова пожаловалась, что проверяющие брали пробы на кухне с нарушениями.

- Такое вполне могло быть, - добавил ресторанный эксперт. - Врачи СЭС — тоже люди, они могли плохо учиться и забыть какие-то правила. Я давно в индустрии питания, застал советские времена. Сам видел, когда на нарушения закрывали глаза, если это было нужно.

В России были случаи, когда рестораторы отменяли штрафы Роспотребнадзора в суде. Но это единичные примеры, даже McDonalds не смог снять с себя наказание.

ИСТОЧНИК KP.RU

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