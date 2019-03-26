Губернаторы новой волны наиболее успешны

Население позитивно оценивает работу губернаторов, назначенных на высший региональный пост в 2016 — 2018 годах. «Положительные оценки уверенно превалируют», - сообщила во время презентации доклада «900 дней новой кадровой политики» руководитель Департамента стратегических исследований и прогнозирования Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Екатерина Соколова.

ЗАПРОС НА НОВЫХ УПРАВЛЕНЦЕВ

Эксперты обращают внимание, что за редким исключением смена губернаторов прошла в тех регионах, где существовал высочайший запрос на обновление. По данным ФОМ, в отдельных областях за отставку предыдущего главы региона высказывались до 76% опрошенных. С возвращения прямых выборов глав регионов и введения нормы о поддержке президента в России прошло 109 губернаторских выборов. В 51 случае был выдвинут новый кандидат.

Эксперты подчеркивают: в абсолютном большинстве регионов, в которых прошло обновление с 2016–2017 года, фиксируется рост довольных положением дел в регионе и снижение доли недовольных. Фиксируется довольно значительный рост доли тех, кто считает, что ситуация в регионе улучшается.

«В среднем по 31 региону, где были избраны новые главы в 2017–2018 гг., одобрение деятельности выросло на 12,5%», – говорится в докладе. Авторы приводят таблицу роста положительных оценок деятельности губернаторов в процентном отношении. В первой тройке: руководитель Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский, который был избран в октябре 2018 года (рост положительных оценок – 602%), глава Дагестана Владимир Васильев (избран главой республики в сентябре прошлого года, рост положительных оценок 312,4%). На третьем месте – Артур Парфенчиков, возглавляющий Карелию с сентября 2017 года, в этом регионе рост положительного отношения к работе губернатора составил 300%.

ИЗ МОСКВЫ? ПЕРСПЕКТИВНЕЕ

Состав губернаторов омолодился. Средний возраст новых управленцев 48 лет, что в среднем на 12−13 лет меньше возраста предшественников. Исключение составляют лишь пять регионов, где новый глава оказался старше предыдущего.

- Но возрастное обновление — это не самая главная черта, — отметила Екатерина Соколова.

Новые губернаторы демонстрируют высокий спрос на образование в управленческой элите. На 45 глав регионов приходится 75 дипломов, в том числе зарубежных вузов и программ MBA. Для нового поколения управленцев знания — это инструмент повышения эффективности работы, который в том числе позволяет губернаторам по-новому общаться с жителями своих регионов.

Больше того, новые управленцы чаще обладают навыками успешной работы в разных сферах, значительная их часть имеет опыт работы в федеральных структурах.

«Одним из магистральных направлении комплекснои кадровои политики становится продвижение перспективных лидеров из регионов: их привлечение на федеральную государственную службу, накопление ими связеи , опыта и веса, с последующим возвращением в регион», — говорится в докладе. Но даже если люди не имеют прямой связи с регионом — биографией или этнически — то обладают навыками и квалификацией, которые востребованы в конкретном регионе. Например, Ненецкий автономный округ возглавил курировавший арктические проекты в Минэкономразвития Александр Цыбульский, а промышленную Нижегородскую область — первый замглавы Минпрома Глеб Никитин.

«Это в определенной мере ставка на экспертную и технологическую основу в госуправлении. Сегодня в управление приходит поколение, готовое учиться, меняться и развиваться, привлекая в работу современные подходы и технологии, передовую экспертизу. Знания для них – рабочий инструмент, а не статусная корочка об образовании», – указывают авторы доклада.

Большинство новых глав и нынешних врио руководителей регионов прошли обучение в Высшей школе государственного управления, сформированной на основе лучших в России школ бизнес- и публичного менеджмента, в том числе РАНХиГС, а также Корпоративного института Сбербанка и Московской школы управления «Сколково» с привлечением также международно признанных экспертов.

«ПОДДЕРЖАТЬ!»

Как отметила директор научно-исследовательского центра "Особое мнение", член Общественной палаты России Екатерина Курбангалеева, можно выделить 12 основных признаков и тенденций, которые отличают новый губернаторский корпус. Среди них - высокая мотивация на развитие региона, тем самым показав свой управленческий потенциал. Также новых губернаторов в среднем отличают лучшее понимание существующих федеральных финансовых механизмов, нацеленность на повышение транспортной доступности своих регионов, личное знакомство между собой на федеральном уровне, использование дополнительных финансовых инструментов, повышенное внимание к эффективности расходов, поддержка отечественного производителя, новые подходы к кадровой политике внутри региона.

Еще одна тенденция — изменение экономического профиля регионов.

- Полностью иногда меняются подходы. Кто раньше воспринимал Бурятию как транспортный хаб? Или та же Ивановская область, которая раньше воспринималась как текстильный край, а теперь новый губернатор позиционирует ее как образовательный медицинский центр", - обратила внимание журналистов Екатерина Курбангалеева. Кроме того, эксперт отметила нацеленность нового поколения губернаторов на формирование комфортной городской среды и на использование новых форматов общения с населением в интернете.

- Жители отвыкли от общения с властью, но быстро смекнули, что можно о своей проблеме написать в соцсети и тогда власть отреагирует, - заметила политолог.

В свою очередь, руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян обратил внимание на тот факт, что новые губернаторы гораздо чаще выезжают в различные районы на вверенных им территориях и изучают проблемы на местах. По словам эксперта, это позволяет получать хорошую обратную связь.

- Работа губернаторов видна, население дает нам своими оценками определенную реакцию, что они удовлетворены темы мерами, которые в этом направлении наметились, - уверен управляющий директор ЭИСИ по взаимодействию с экспертным сообществом Фирдус Алиев. - Поэтому, все те практики, которые губернаторы успешно реализуют, надо категорически поддержать.