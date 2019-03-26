Кремлевской больнице, где лечились Сталин и Жуков, вернут облик 30-50х годов

Десятилетиями в «Кремлевку» нельзя было попасть с улицы. Многие до сих пор считают, что больница только для «своих», но попасть на консультацию или даже операцию могут все: обычные москвичи, чиновники и даже иностранцы. Сейчас двери больницы закрыты, но причина другая - началась реконструкция. Из здания в Романовом переулке (на улице Грановского – историческое название) вывезли медицинское оборудование, а врачи разъехались по городским больницам.

Вечная перестройка

Кремлевская больница существует в Романовом переулке уже несколько десятков лет. Она неоднократно перестраивалась. И вот очередное преображение к 100-летнему юбилею.

- В Кремле в 1918 году имелся небольшой стационар на 10 коек для обследования и лечения членов правительства. После решили расширяться - открыли на Воздвиженке амбулаторию, с 1923 года там же появился стационар на 15 коек. И уже к 1925 году Кремлевскую больницу окончательно перенесли в здания на Воздвиженке и в Романовом переулке, - рассказывает Галина Хохлова, главврач ФГБУ «Больница с поликлиникой» Управления делами президента РФ.

Позже появляются детская поликлиника, аптека и столовая лечебного питания. В бывшем Охотничьем клубе (Шереметьевский дворец) открыли третий терапевтический корпус. В военные годы больница продолжала работать, за исключением короткого периода эвакуации в Куйбышев. В связи с переездом, документы до 1942 года не сохранились. С 1964 года здесь создали спецотдел по обслуживанию высших государственных и партийных руководителей, членов Политбюро ЦК КПСС и «скорую медицинскую» помощь.

Однако Кремлевской больнице становилось тесно и в Романовом переулке. В 50-е годы была построена пятиэтажная поликлиника в переулке Сивцев Вражек, где открыли санаторно-курортное, врачебно-консультативное, диспансерное, туберкулезное отделения, молочную кухню и аптеку, а в 1957 году терапевтические отделения переехали в новые строения Центральной клинической больницы с поликлиникой на улице Маршала Тимошенко.

Десятилетиями в «Кремлевку» нельзя было попасть с улицыФото: Алиса ТИТКО

Соломин - лечился, а Кобзон – нет

В Кремлевской больнице знают всех пациентов поименно, а также членов их семей.

- Лечиться у нас престижно. Представители власти и культурной элиты знают, какие у нас условия и специалисты. Кремлевскую больницу ценят за домашний комфорт, - говорит Галина Хохлова, главврач ФГБУ «Больница с поликлиникой» Управления делами президента РФ.

- Говорили, что у вас лечился певец и депутат Госдумы Иосиф Давыдович Кобзон? – спрашиваю.

- Нет. Зато лечился актер Юрий Соломин. Очень общительный, вежливый. Бывает, выйдет во двор, у нас тут раньше были клумбы, фонтан. Строители говорят, что вернут нам былую красоту.

Это сейчас не скрывают, что здесь лечились высшие чиновники советских времен, среди которых Иосиф Сталин, Климент Ворошилов, Семен Буденный, Георгий Жуков, Леонид Брежнев, Юрий Андропов, Константин Черненко, Вячеслав Молотов. Даже приезжали Мао-Дзэ-Дун и Ким Ир Сен. А раньше все эти фамилии были тайной. О болезнях чиновников говорить было не принято. Они и сами продолжали работать прямо в палатах.

- По рассказам наших врачей, Сталин и Жуков были спокойными и вежливыми пациентами. Они забывали здесь о своих званиях, должностях и понимали, что здесь главнее врачи, что от них сейчас зависит их здоровье, - говорит Галина Хохлова. – У них, конечно, были вип-палаты. Но в них не было никаких золотых унитазов. Сами палаты были больше по площади, а еще в них были переговорные комнаты.

Работы в больнице будут проходить под контролем реставраторовФото: Алиса ТИТКО

Вернут облик 30-50х годов

Но все же интерьеры больницы были изумительными – огромные хрустальные люстры, мрамор, дубовая мебель. Исторические шкафы и столы, кстати, выбрасывать не будут. Люстры тоже отреставрируют. Сейчас начали с самых сложных работ – замены коммуникаций, которые не позволяли использовать современное медицинское оборудование, и укрепление фундамента (под больницей находится метрополитен).

Работы в больнице будут проходить под контролем реставраторов, которые восстанавливали павильоны на ВДНХ. Сейчас начинается демонтаж лифтовой шахты и аварийных перекрытий, расчистка стен от поздних покрасок и возвращение им исконного вида. Реставрация дверей и окон будет проходить по историческим чертежам. Планируют воссоздать ленточное остекление на уровне четвертого и пятого этажей на главном фасаде.

- Интересная особенность заключается в том, что в его основе находится доходный дом Шереметьевых конца XIX века, который 20-30-е годы ХХ века был частично перепланирован и надстроен для размещения медицинского учреждения. Согласно проекту реставрации зданию вернут исторический облик на период 1930 – 1950-х годов. Работы коснутся как фасадов, так и интерьеров памятника, - рассказал руководитель Департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.

В интерьерах восстановят такую же планировку коридоров и холлов, как в 1930 году. Для этого придется убрать современные перегородки. В парадных помещениях на первом этаже воссоздадут исторический пол и роспись плафонов для люстр. Укрепят лестницу и отреставрируют искусственный мрамор в ее ограждении.

Сейчас двери больницы закрытыФото: Алиса ТИТКО

Лечить будут по-новому

После реставрации будет происходить приспособление здания к современному использованию и модернизации медико-технологических процессов. Итогом работ станет современный, многофункциональный консультативно-диагностический медицинский центр.

Кремлевскую больницу модернизируют, приобретут современное медицинское оборудование.

- После реставрации также останется поликлиника. Но у нас расширятся диагностические возможности. Появится МРТ (магнитно-резонансная томография) и КТ (компьютерная томография), современные аппараты УЗИ (ультразвуковое исследование). Также амбулаторная помощь во всех ее видах, помощь на дому. И будет стационар с двумя операционными. Там будет кратковременное пребывание, - говорит Галина Хохлова, главврач ФГБУ «Больница с поликлиникой» Управления делами президента РФ.