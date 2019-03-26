Отказавшимся от работы выпускникам вузов грозят штрафы

Об идее изменить эти правила «Комсомолке» рассказал глава Министерства науки и высшего образования Михаил Котюков. Частенько по целевым договорам (то есть с обязательствами отработать в определенном регионе положенное количество лет взамен на финансирование обучения в университете или институте) в обход абитуриентского конкурса поступала золотая молодежь, которая и не думала возвращаться в родные места. А рассматривала столичные вузы как трамплин для новой блестящей жизни.

В новых правилах четко прописано: если поступил по целевому договору, но на работу в течение трех лет не вышел - штраф. Будь добр, компенсируй потраченные на твое обучение деньги. Но и если работодатель откажется принимать вчерашнего студента на работу, его тоже оштрафуют (размер определят позже).