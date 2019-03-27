В 2018 году число активных розничных клиентов Сбербанка выросло до почти 93 миллионов

Во время своей пресс-конференции заместитель председателя Правления Сбербанка Светлана Кирсанова подвела итоги работы розничного бизнеса банка за 2018 год, подчеркнув, что количество активных клиентов за последние 12 месяцев выросло на 6 миллионов. Таким образом, услугами банка пользуется рекордное количество физических лиц: почти 93 миллиона человек!

По словам руководителя блока "Розничный бизнес", портфель кредитов физическим лицам в прошлом году также показал рекордный рост: на 25,3% и превысил 6,2 триллиона рублей. Также в 2018 году сумма ипотечных кредитов в банке превысила 3,6 триллиона рублей. Прирост за 12 месяцев составил около 25%.

Во время пресс-конференции Светлана Кирсанова отметила и тот факт, что число активных пользователей мобильного приложения и web-версии Сбербанк Онлайн выросло до 60 миллионов человек,

что на 28% больше, чем в 2017 году. На сегодняшний день 2/3 клиентов пользуются цифровыми каналами и сервисами Сбербанк Онлайн. Доля продаж продуктов в цифровых каналах в прошлом году выросла до 37%, - отметила Светлана Кирсанова.

Абсолютным новшеством от Сбербанка стала презентация нового сервиса смены ПИН-кода в Сбербанк Онлайн. Решение обусловлено роста интереса клиентов к цифровым каналам обслуживания и существовавшей ранее необходимостью перевыпуска карты, если клиент забыл от нее ПИН-код. До нововведения смена собственного ПИН-кода осуществлялась только при непосредственном визите в банк.

- Абсолютно для всех клиентов функция смены ПИН-кода в режиме онлайн станет доступна в апреле этого года, - подытожила Светлана Кирсанова.

При этом, руководитель блока "Розничный бизнес" подчеркнула, что на сегодняшний день наблюдается тенденция отказа от пластиковых карт. В 2018 году Сбербанк впервые представил первую полностью цифровую дебетовую карту, которую можно активировать в приложении "Сбербанк Онлайн". С момента запуска этой программы около 600 тысяч клиентов банка оформили заявку на получение цифровой карты.

Во время пресс-конференции Светлана Кирсанова отметила и тот факт, что оплата штрафов ГИБДД через Сбербанк Онлайн выросла в 2 раза.

- В мобильном приложении вы можете посмотреть время, место нарушения и даже фотографию места нарушения, отслеживать тип нарушения и статус оплаты штрафа по нему. Сейчас для Москвы отображается сумма, номер штрафа и место нарушения с фотографией. Для Регионов доступна сумма и номер штрафа. . Однако на данный момент мы ведем диалог с коллегами о том, чтобы "растиражировать" сервис в том виде, в котором он есть в столице, на всю страну, - заявила Светлана Кирсанова.

В прошлом году, по словам руководителя блока "Розничный бизнес", Сбербанк начал консультировать своих клиентов через специальные чаты в мобильном приложении. В этом сервисе проводится более одного миллиона сессий в месяц. А 20% онлайн-запросов от клиентов обрабатывается автоматически с помощью чат-ботов.

- В 2018 году Сбербанк повысил возраст для получения потребительского кредита. Мы его повысили с 65 до 70 лет. Также на днях возраст для получения кредита под поручительство был повышен до 80 лет. Мы запустили и развиваем специальный интернет-портал "Активный возраст" - для клиентов старшего поколения. Это целое семейство финансовых, информационных и даже телекоммуникационных продуктов Сбербанка. Ежемесячно этот сайт посещает 24 тысячи человек, - отметила Светлана Кирсанова.

В конце выступления руководитель блока "Розничный бизнес" отметила, что на данный момент в разработке находится еще несколько сервисов приложения "Сбербанк Онлайн". А те, которые на данный момент существуют, направлены на максимальную доступность для своих клиентов и на то, что любую потребность физического лица можно было удовлетворить быстро и качественно, используя онлайн-сервисы.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в январе стало известно о том, что Сбербанк признан вторым по силе брендом мира. Главу банка Германа Грефа признали самым лучшим российском бренд-менеджером. Такие данные были опубликованы в ежегодном рейтинге Brand Finance Global 500 консалтинговой компании Brand Finance.