2019-03-27T00:16:30+03:00
Общество

Задержание Михаила Абызова: что делал экс-министр, обвиняемый в коррупции, в команде Чубайса и правительства

Отвечаем на 10 наивных вопросов о задержании Михаила Абызова, подозреваемого в краже 4 миллиардов рублей [видео]
Роман ГОЛОВАНОВ
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Абызова, скорее всего, предупредили, что на Родине на него могут завести уголовное дело. Поэтому он отсиживался за границейАбызова, скорее всего, предупредили, что на Родине на него могут завести уголовное дело. Поэтому он отсиживался за границейФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Во вторник, 26 марта, СК России предъявил обвинение экс-министру открытого правительства Российской Федерации Михаилу Абызову. Ему инкриминируется создание преступного сообщества с использованием служебного положения и мошенничество. Речь идет об афере на 4 млрд рублей.

Бывший министр задержан, в ближайшее время он будет доставлен в суд для избрания меры пресечения. Сам Абызов свою вину не признает.

Об одном из самых громких задержаний года «КП» поговорила с политолог Дмитрием АБЗАЛОВЫМ и экономистом Михаилом ДЕЛЯГИНЫМ.

«ПОЗВАЛ В РОССИЮ БЛИЗКИЙ ЧЕЛОВЕК»

1. Как его выманили из Италии в Россию?

Политолог: Абызова, скорее всего, предупредили, что на Родине на него могут завести уголовное дело. Поэтому он отсиживался за границей. Но тут спецслужбу разыграли схему с его задержанием. Вероятно, в Москву его позвал один из близких людей. Видимо, экс-министру были даны какие-то гарантии безопасности. Поэтому он спокойно вернулся в Россию.

«УКРАЛ ЦЕННЫЕ БУМАГИ»

2. Как он мог украсть такие деньги?

Политолог: Ему предъявляют обвинения по делам, которые происходили до 2014 года. Это время, когда Абызов еще не работал в правительстве. Речь идет об энергетическом рейдерстве, о мошенничестве с ценными бумагами. Эти 4 миллиарда, в краже которых его обвиняют, он вывел за рубеж.

«ОПГ ИЗ ТОП-МЕНЕДЖЕРОВ»

3. Кто входил в ОПГ Абызова?

Политолог: Судя по тому, кто состоял в его группировке — это топ-менеджеры и чиновники крупных энергокомпаний. В составе группы перечисляются пять человек: с Николай Степанов, Максимом Русаков, Галина Фрайденберг, Александр Пелипасов и Сергеей Ильичев. Это не криминальные авторитеты.

Михаил Делягин Фото: Михаил ФРОЛОВ

Михаил ДелягинФото: Михаил ФРОЛОВ

«РОСНАНО ТРОГАТЬ НЕ БУДУТ»

4. Какова роль в этом деле Чубайса? Не потянется ли эта ниточка к нему?

Политолог: Считается, что Абызов — это человек Чубайса. Не уверен, что начнутся какие-то проверки в «Роснано».

Экономист: Абызов стал миллионером под руководством Чубайса. Скорее всего, у Чубайса был выбор — или Абызов, или он. Поэтому мне даже жаль задержанного экс-министра. Он ведь полностью доверял Чубайсу. Наверно, сейчас держится руками за голову и не понимает, что же случилось. Теперь понятно, почему Чубайс был такой взъерошенный на отчете по делам «Роснано». Вероятно, он знал, что в ближайшие дни будет арест Абызова.

«ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ РЕФОРМА - ЧУДОВИЩНА»

5. Не ставит ли задержание Абызова вопрос о легитимности всей энергетической реформы Чубайса?

Экономист: Про реформу энергетики и так все понятно Считаю, что это очередная афера Чубайса. Все видели, как уничтожили нашу экономику и электроэнергетику. Это был инструмент чудовищного обогащения отдельных людей. Эта реформа прошла с изгнания профессионалов и двинулась по пути полного разрушения электроэнергетики.

Дмитрий Абзалов в прямом эфире радио `Комсомольская правда`. Фото: Иван МАКЕЕВ

Дмитрий Абзалов в прямом эфире радио `Комсомольская правда`.Фото: Иван МАКЕЕВ

«ОТКРЫТОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА — ПРОЕКТ ПО ШПИОНАЖУ ЗАПАДА»

6. Что за министерство возглавлял Абызов? И для чего нужно открытое правительство?

Политолог: Задумывалось, что это станет мозговым центром правительства Медведева. Оно должно было заниматься работой с экспертами. Они должны были проводить нулевые чтения законопроектов от кабмина. Возглавил это Абызов. К нему тогда уже ставили на вид, что он запихивал странных экспертов. Возникало очень много вопросов о качестве их оценок. В открытом правительстве Абызов получал аппаратное прикрытие.

Экономист: Открытое правительство — это была программа Сороса. Там по полной выкачивали информацию на Запад про членов правительства стран, попавших под действие этого проекта. Так Запад готовил во власти своих агентов влияния. Это успешно реализовали и у нас тоже. Все это происходило под видом абсолютной прозрачности всех процедур перед общественностью. Мол, если у вас есть секреты — вы все коррупционеры. Но так Сорос выкачивал данные и компромат на нашу элиту. А, как видите, никакое открытое правительство не защитило от коррупционеров.

Считается, что Абызов — это человек Чубайса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Считается, что Абызов — это человек ЧубайсаФото: GLOBAL LOOK PRESS

«ЖДИТЕ АРЕСТЫ В КОНЦЕ ГОДА»

7. Можно сказать, что началась чистка элит? Ждать ли нам новых громких задержаний?

Политолог: Чистка идет давно. Но сейчас усиливается аппаратная борьба. В этом есть плюс — усилится антикоррупционная работа силовиков. Пока громких задержаний политиков, думаю, не будет. Масштабные аресты с многомиллиардными счетами мы увидим ближе к выборам в Госдуму. Это конец 2019 года и начало 2020.

«ЗАДЕРЖАТЬ МОГУТ ЛЮБОГО ЧИНОВНИКА»

9. Как люди с таким прошлым попадают во власть?

Политолог: Думаю, такие истории есть у многих предпринимателей. У Абызова была политическая поддержка. Теперь она ушла. И есть второй — главный — момент: никому не хочется повторять ситуацию с Улюкаевым. Всем нужно сразу доказать вину, а не тянуть с распутыванием клубка многие месяцы. Нужна доказательная база, которая поможет все довести до суда. Сейчас важнее не повязать чиновника, а доказать его вину. Это показывает, что у нас могут задержать любого политика, иммунитета ни у кого нет. Это уже всем показали.

«В КУРСЕ ТОЛЬКО ПРЕЗИДЕНТ И ГЛАВА ФСБ»

10. Кто вел это дело? Как информацию о готовящемся аресте не слили экс-министру?

Политолог: Все самые важные дела прокручивает ФСБ — следственное управление. Они ведут высокопоставленных чиновников-коррупционеров: министров, губернаторов, сенаторов. Нельзя задержать главу области силами местных оперативников. Как правило, они находятся под губернатором, ему сразу сольют информацию. Поэтому все аресты происходят в Москве. Человека выманивают в столицу, а здесь уже его берут тепленьким. Все это требует конспирации, особенно, если человек высокопоставленный. В курсе только глава ФСБ и президент.

СКР возбудил дело против бывшего министра Абызова.

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МНЕНИЕ:

"К Абызову были очень серьезные вопросы": экономист прокомментировал задержание бывшего министра

Проработавший шесть лет в кабмине министром открытого правительства 46-летний Михаил Абызов во вторник был задержан сотрудниками федеральной службы безопасности. Его подозревают в мошенничестве и в организации преступного сообщества. За комментарием мы обратились к человеку, изучавшему деятельность господина Абызова, известному экономисту Николаю Кричевскому. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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