Чем светлее, тем жирнее: Роскачество рассказало, как выбрать правильный фарш

В ближайшее время мы узнаем результаты лабораторных испытаний фарша, который исследуют более чем по 30 показателям качества и безопасности. В том числе на наличие антибиотиков, содержание в фарше ДНК курицы, крупного рогатого скота, свиньи, барана, кролика, ДНК сои и кукурузы. А пока эксперты рассказали, на что обращать внимание при покупке фарша.

1. Ни хрящей, ни пленок

Фарш мясной говяжий, согласно ГОСТу относится к категории В. Это означает, что в фарше, приготовленному по стандарту должно быть не меньше 60% мышечной ткани. Продукт обязательно должен быть однородным, без костей, хрящей, сухожилий, грубой соединительной ткани, кровяных сгустков и пленок в составе. Фарш в оболочке должен быть без повреждений оболочки, без поперечных перевязок, поддон должен быть чистым и сухим внутри.

2. Цвет - от розово-красного до темно-красного

Цвет фарша может варьироваться, но должен быть однородным.

- Если цвет ровный, то значит фарш свежий. Чем больше в нем говядины, тем ярче будет цвет и напротив, если в фарше много свинины, то цвет будет более бледным. Тоже самое касается жира, большое его содержание также осветляет фарш, - говорит доктор технических наук, профессор Анастасия Семенова.

3. Никаких зеленоватых или серых участков

Если видны участки фарша с признаками потемнения, посерения, позеленения, то это признаки окисления или развития микробиологической порчи.

Любые изменения цвета фарша, как правило, происходят в результате неправильного хранения, то есть несоблюдении температурных режимов.

- Изменение цвета сопровождается ростом, в основном, гнилостных микроорганизмов, если фарш не упакован под вакуумом или в защитную газовую среду, - поясняет эксперт. - Если упакован, то ростом молочнокислых микроорганизмов. В любом случае приготовление из такого фарша готовых блюд имеет определенный риск, даже если была применена длительная кулинарная обработка. Вкус и запах у кулинарных изделий из такого фарша вряд ли порадует хозяйку и членов ее семьи.

Если предварительно не оценить внешний вид и купить несвежий фарш, например, с запахом не свойственным мясному, то готовить его категорически запрещено (см. Важно).

4. Ищите дату производства и срок годности

Этот пункт вытекает из предыдущего: если дата производства не видна, есть риск напороться на испорченный продукт. Если продавец не может указать дату и срок годности, то стоит воздержаться от покупки.

5. Требуйте декларацию соответствия

Как и на любую другую мясную продукцию, на фарш должна быть оформлена декларация соответствия. Даже покупая фарш на развес потребитель имеет право потребовать представить информацию для потребителя (она может быть размещена и в витрине, в непосредственной близости от продукта). В ней должно быть указано: название полуфабриката, категория полуфабриката, состав (включая пищевые добавки и аллергены, при их наличии), пищевая ценность (в том числе содержание жира, белка), калорийность, срок годности и дата изготовления.

Условия хранения этого мясного продукта зависят от его вида и температуры в толще продукта, так охлажденный фарш может храниться при температуре от 0 до 6°С, подмороженный от - 5 до - 2°С, а замороженный должен храниться при температуре не выше - 18 °С. Также нельзя использовать продукт после истечения срока годности.

ВАЖНО

Не все бактерии погибают

Тепловая обработка убивает 99% микроорганизмов в испорченном фарше. Но 1% остается, а значит могут остаться жизнеспособными бактерии, вызывающие порчу и пищевые отравления, и патогенные микроорганизмы. Опасно хранить кулинарные изделия, изготовленные из фарша сомнительной свежести. За время хранения выжившая нежелательная и опасная микрофлора может дать потомство, и кулинарное блюдо может тоже стать опасным.

Фарш сомнительной свежести, в особенности, опасно использовать для приготовления котлет, бифштексов, бургеров, то есть блюд, которые только кратковременно обжариваются с двух сторон.