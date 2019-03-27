2019-03-26T15:11:25+03:00
Авто

Роскошь повсюду

В список Минпромторга для повышенного транспортного налога вошло 1193 модели автомобилей
Андрей ГРЕЧАННИК@dorogi_kozerogi
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«Налогом на роскошь» облагают легковые машины ценой от трех миллионов рублей.«Налогом на роскошь» облагают легковые машины ценой от трех миллионов рублей.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В ежегодно пополняемый список роскошных автомобилей Министерства промышленности и торговли внесли еще 153 модели, теперь транспортным налогом с повышенным коэффициентом облагают уже не 1040, а 1193 модели автомобилей.

А все потому, что «налогом на роскошь» облагают легковые машины ценой от трех миллионов рублей, а цены от года к году растут. И в разряд роскоши попадают уже модели таких марок, что иной богатей только поморщится от такой компании. Было смешно, когда в перечень вошли машины, название которых в переводе с немецкого означает «Народный автомобиль» («Фольксваген»). Теперь же - Nissan, Hyundai и даже Kia. Публиковать полный список не хватит места, вы найдете его на официальном сайте министерства (minpromtorg.gov.ru).

Стоит напомнить, как рассчитывают транспортный налог. Он зависит от количества лошадиных сил в моторе и региона прописки, но если машина значится в списке и стоит от 3 до 5 млн рублей, то повышающий коэффициент составляет 1,5. На это число нужно умножать. С возрастом автомобиля коэффициент постепенно снижается. Но...

Если машина еще круче и стоит от 5 до 10 млн рублей, то предусмотрен коэффициент 2, а при сумме от 10 до 15 млн рублей ставка транспортного налога умножается на 3. Как думаете, отпугнет это покупателей машин по цене самолета?

ИСТОЧНИК KP.RU

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