2019-03-26T15:12:23+03:00
Авто

Тачка на миллиард

Женевский автосалон напугал ценой штучного «Бугатти»
Андрей ГРЕЧАННИК@dorogi_kozerogi
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Новая модель имеет более современный вид, чем личная машина Жана Бугатти, сына владельца компании. Увы, то раритетное авто исчезло, когда немецкие войска оккупировали Эльзас. Фото: bugatti.comНовая модель имеет более современный вид, чем личная машина Жана Бугатти, сына владельца компании. Увы, то раритетное авто исчезло, когда немецкие войска оккупировали Эльзас. Фото: bugatti.com
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В Швейцарии на ежегодном международном автосалоне показали Bugatti La Voiture Noire. Вокруг машины флер загадочности, она сделана в единственном экземпляре в честь эксклюзивного авто, пропавшего во время Второй мировой. Понятное дело, кузов у нее ручной работы, а 8-литровый 16-цилиндровый двигатель имеет мощность 1500 л. с. Как оказалось, машина уже куплена, и цена ее вместе с налогами - 16,5 млн евро, то есть больше одного миллиарда рублей. Теперь это самый дорогой новый автомобиль.

ИСТОЧНИК KP.RU

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