Тачка на миллиард
Женевский автосалон напугал ценой штучного «Бугатти»
Новая модель имеет более современный вид, чем личная машина Жана Бугатти, сына владельца компании. Увы, то раритетное авто исчезло, когда немецкие войска оккупировали Эльзас. Фото: bugatti.com
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В Швейцарии на ежегодном международном автосалоне показали Bugatti La Voiture Noire. Вокруг машины флер загадочности, она сделана в единственном экземпляре в честь эксклюзивного авто, пропавшего во время Второй мировой. Понятное дело, кузов у нее ручной работы, а 8-литровый 16-цилиндровый двигатель имеет мощность 1500 л. с. Как оказалось, машина уже куплена, и цена ее вместе с налогами - 16,5 млн евро, то есть больше одного миллиарда рублей. Теперь это самый дорогой новый автомобиль.
ИСТОЧНИК KP.RU