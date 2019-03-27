Тачка на миллиард

В Швейцарии на ежегодном международном автосалоне показали Bugatti La Voiture Noire. Вокруг машины флер загадочности, она сделана в единственном экземпляре в честь эксклюзивного авто, пропавшего во время Второй мировой. Понятное дело, кузов у нее ручной работы, а 8-литровый 16-цилиндровый двигатель имеет мощность 1500 л. с. Как оказалось, машина уже куплена, и цена ее вместе с налогами - 16,5 млн евро, то есть больше одного миллиарда рублей. Теперь это самый дорогой новый автомобиль.