Спортивные династии России: внук Третьяка стоит на воротах, а сын Цзю бьется на ринге

В спорте немало примеров, когда дети шли по стопам своих именитых родителей, а иногда и превосходили их. Мама Александра Овечкина Татьяна - двукратная олимпийская чемпионка в баскетболе, Виктор Тихонов - продолжатель знаменитой хоккейной династии. Семья Буре, отец и дочь Тарасовы, Альберт и Виктория Демченко в санном спорте, футболисты Панченко, Билялетдиновы, Черышевы... Но то и дело появляются новые спортивные династии России.

Весь в деда

Про Максима Третьяка, внука легенды мирового хоккея, недавно вспомнили благодаря тому, что он появился в заявке ЦСКА на матч Кубка Гагарина с «Динамо». Третьяк-младший оказался на скамейке запасных в качестве второго голкипера. Но вообще-то 22-летний вратарь считает своей командой чеховскую «Звезду» - фарм-клуб армейцев, выступающий в ВХЛ. А вот в КХЛ Максиму пока не удается пробиться, хотя попытки были.

Два сезона он провел на Дальнем Востоке, выступая за «Адмирал», но на высшем уровне провел всего 5 матчей. А позже оказался в рижском «Динамо», но и там контракт с внуком Третьяка разорвали, и он вернулся в систему ЦСКА, воспитанником которой и является.

Когда в воротах стоят сразу два Третьяка, шайбе просто некуда проскочить!Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Максим рассказывает, что легендарный дед пусть и не способствует его карьере, все равно следит за каждым матчем - звонит, обсуждает, дает советы и как-то даже прилетал во Владивосток поглядеть на игру внука. Кстати, отец Максима, то есть сын знаменитого вратаря, никакого отношения к хоккею не имеет. Он - стоматолог, владеющий сетью клиник, и надо заметить, что для семьи хоккеистов это очень полезная профессия.

А еще Третьяк-младший женат на Евгении Николаевской, стюардессе, признанной лицом «Аэрофлота». На их свадьбе выступали Иосиф Кобзон и Ирина Аллегрова, а вел вечер Михаил Грушевский.

Претендент на место Акинфеева

А тем временем в ЦСКА подрастает Илья Помазун - сын голкипера российских клубов и сборной Украины Александра Помазуна. Сейчас он работает тренером в тульском «Арсенале», а 22-летний Илья играет за молодежную сборную России и уже дебютировал в Лиге чемпионов, когда основной кипер армейской команды Акинфеев пропускал матч против «Ромы». Впервые же во взрослую заявку он угодил в возрасте 15 лет, а это о чем-то да говорит. Пока Помазун-младший нередко лепит ошибки и иногда нервничает. Но все тренеры отмечают, что у второго вратаря ЦСКА может быть хорошее будущее. И когда-то же он должен выйти из-за спины Акинфеева!

Помазун-старший играл за сборную Украины, а его сын стоит на воротах российской молодежки. Фото: arsenaltula.ru, instagram.com/pomazun_1

Кто на новенькую?

Даже у главного человека по спорту в нашей стране, президента Олимпийского комитета России и четырехкратного олимпийского чемпиона по фехтованию Станислава Позднякова есть продолжатели дела в семье. Его 21-летняя дочь София Позднякова виртуозно, как и папа, владеет саблей. У красавицы спорт-сменки грандиозные результаты: она уже чемпионка мира и Европы! «Бывает, что папа дает советы, но никогда не ругает за спортивные неудачи», - говорит Софья. Да и как тут ругать, если не за что!

А сколько у нас шпаг? Ни одной! Семья Поздняковых дерется на саблях! Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ/«КП» - Москва, instagram.com/sofiya_pozdniakova

Бей, как батя!

Тимофей Цзю - еще один спортсмен, выбравший профессию отца. Боксер Константин Цзю своими кулаками и косичкой наводил ужас на соперников. Теперь его сын пытается повторить успех отца. Выступает 24-летний Тимофей, правда, под австралийским флагом - все-таки до последнего времени жил он в Сиднее, куда в 90-е годы переехала семья Цзю. Но сам Тим называет себя австралийско-российским боксером и мечтает провести бой в Москве.

Вообще-то Константин Цзю не хотел, чтобы его сын был боксером. Кому как не ему знать, насколько опасно получать каждый день десятки ударов, как трудно «делать вес» к каждому бою и по несколько месяцев готовиться к следующему поединку. Так что Тима сначала отдали в футбол. Он там продержался до 10 лет, а потом понял, что будет счастлив только в одном виде спорта - в боксе. «Я бить научился раньше, чем ходить!» - любит говорить Тимофей.

Двойной удар семейства Цзю: сын намерен стать не менее знаменитым, чем отец. Фото: instagram.com/timtszyu

Его отец к тому времени уже переехал обратно в Россию, развелся с женой и даже не знал, что сын серьезно увлекся боксом и стал проводить бои в любителях. Константину об успехах Тима рассказали родственники. Но на первый профессиональный бой сына в 2016 году он приехал - в самый последний момент неожиданно появился в зале.

Тим тогда выиграл. И дальше его карьера пошла по восходящей: в 12 поединках 12 побед, из них 10 - нокаутом. А в придачу к ним титул WBC Asian Boxing Council, это что-то типа чемпиона Азии. У Цзю-младшего убийственный удар правой и большие амбиции. Поэтому он прилетел в Америку к тренеру Фреди Роучу. И как знать, может, через пару лет вторая версию Цзю превзойдет первую.

Сын Черчесова играет в Калининграде

В свое время, когда нынешнего главного тренера сборной России Станислава Черчесова хотели задеть, его спрашивали про сына. Черчесова-младшего тоже зовут Станислав, и он, как и его отец когда-то, - вратарь. Долгое время Стас появлялся именно в тех командах, где работал его отец: сначала в «Амкаре», потом в «Динамо». Но сейчас парню уже 24 года, и он играет в калининградской «Балтике». Правда, пока Черчесов-младший не провел ни одного матча за основной состав.

Черчесов-младший пока не так успешен в воротах. Может, пойдет в тренеры? Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН/«КП» - Москва, instagram.com/stanisov

КАК У НИХ

Горные лыжи

Здесь целая россыпь династий, но в этом году мы можем отметить успех Йозефа Ферстля. 30-летний немецкий гонщик победил на самой сложной и опасной трассе в австрийском Кицбюэле и тем самым повторил результат своего отца, который выиграл гонку на Штрайфе 40 лет назад. Только Зепп Ферстль в 1979 году победил в скоростном спуске, а сын - в супергиганте.

«Формула-1»

Недавно контракт с «Феррари» подписал сын семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера Мик Шумахер. Этот сезон 19-летний Шумахер-младший проводит в «Формуле-2», которая, кстати, стартует в эти выходные гонкой в Бахрейне. Но по контракту Мик в середине сезона протестирует и болиды главной «Формулы», только сядет за руль не «Феррари», а ее младшей команды «Альфа Ромео».

А В ЭТО ВРЕМЯ

Дочь тренера Тутберидзе ушла в танцы из-за болезни

Этери Тутбердизе считается не только самым крутым тренером фигурного катания, но и очень закрытым человеком. Вокруг нее немало легенд и тайн. Одна из них связана с дочерью Дианой Дэвис. Начать с тайны ее рождения. Диана появилась на свет в США, когда Этери Тутберидзе там работала. Официально считается, что отец девочки - американец, с которым потом Этери Георгиевна рассталась, поскольку тот не захотел переезжать вместе с ней в Россию. Но в мире фигурного катания, где так любят слухи, предпочитают друг другу рассказывать более животрепещущую историю. Якобы папой Дианы является конькобежец Сергей Буянов. Но поскольку он женат на бывшей фигуристке, а ныне тренере Елене Водорезовой-Буяновой, это принято скрывать.

Диана Дэвис - еще одна тайна лучшего тренера фигурного катания. Фото: instagram.com/team_davis_smolkin

Как бы то ни было, у Дианы Дэвис есть и своя драматическая история. Она на льду появлялась чуть ли не с рождения, очень рано выучила практически все прыжки. Но из одиночного катания дочери самого крутого тренера в мире пришлось уйти из-за недуга. У Дианы глухота, она появилась не с рождения, а из-за того, что девочке в раннем возрасте прописали не те антибиотики. Этери Георгиевна рассказывала, что у людей с таким заболеванием по-другому строится координация, и из-за риска расшибиться при выполнении сложных прыжков она перевела дочь в танцевальные дуэты.

Сейчас Диана Дэвис выступает в паре с Глебом Смолкиным. И партнер ее тоже из непростой семьи. Его отец - актер Борис Смолкин, известный по роли дворецкого Константина в сериале «Моя прекрасная няня».

Этери ТутбердизеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

КТО ЕЩЕ

Ба, знакомые все фамилии!

Чезаре, Паоло и Кристиан Мальдини - отец, сын, внук (Италия,футбол)

Франческо Тотти - Кристиан Тотти (Италия, футбол)

Эдвин ван дер Сар - Джон ван дер Сар (Голландия, вратари в футболе)

Зенедин Зидан - Энцо Зидан, Лука Зидан и Тео Зидан (Франция, Испания, футбол)

Диего Симеоне - Джованни Симеоне (Аргентина, Испания, футбол)

Патрик Клюйверт - Юстин Клюйверт (Голландия, футбол)

Шакил О’Нил - Шариф О’Нил (США, баскетбол)

И, кажется, этот список можно продолжать бесконечно...