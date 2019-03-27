Светлая память бессмертному Калиостро.

Нодара Мгалоблишвили в России знают как графа Калиостро, мистика, колдуна, человека необычной внешности с огромными печальными глазами. В 1984 году он сыграл в фильме Марка Захарова «Формула любви», снятом по по повести Алексея Толстого, и с тех пор эта роль стала его визитной карточкой.

На протяжении всего фильма граф Калиостро пытается найти «формулу» любви - единственного чувства, которое он не способен вызывать в человеческих сердцах. Актеру Мгалоблишвили эту формулу найти удалось. После премьеры в него влюбились сразу и навсегда миллионы советских женщин. Особенно не давали покоя огромные глаза графа Калиостро, преисполненные такой печали, которую трудно было сыграть.

Уже впоследствии Нодар Александрович признался, что перед съемками он сломал ногу, играл в гипсе и испытывал адские боли, о которых из гордости не рассказывал никому, но терпеть которые не было никаких сил. Видимо, эта боль и осталась в глазах.

Но Мгалоблишвили считал, что еще легко отделался. Его предупреждали, что прежде чем играть мистика Калиостро, нужно поставить свечку в церкви. Считалось, что роль окружена нехорошей славой. В тридцатых годах по повести Толстого хотели снимать фильм в Америке, но машина с актерами перевернулась чуть ли не на ровном месте, и из всех пассажиров погиб один Калиостро…

Он родился 15 июля 1931 года в Тбилиси, в бедной семье. Его воспитала одна мать: отец ушел на фронт, вернулся тяжелобольным и вскоре умер. Нодар Александрович прекрасно пел и мечтал об оперной карьере тенора, но перед поступлением потерял голос. От безысходности, пошел туда, куда позвал друг: в театральное, полагая, что непременно станет певцом, когда голос вернется, а пока поучится на актера - ведь актерская профессия певцу не повредит. Голос действительно вернулся, но певцом Нодар Мгалоблишвили уже не стал, влюбившись в театр.

Своей узнаваемости в России Нодар всегда удивлялся. Когда спустя много лет в Петербургском автобусе водитель объявил по громкой связи: «С нами едет граф Калиостро», - засмущался и вышел. А еще он до конца жизни хранил единственную кассету с фильмом «Формула Любви», подаренную ему одной продавщицей из круглосуточного магазина. Других записей фильмов у него не было. В Грузии "Формула любви" вообще не пользовалась популярностью, ее не смотрели, и никаких кассет не продавали. Нодара Александровича знали прежде всего, как театрального актера, звезду театра имени Марджанишвили. И если в Москве и Питере он был Калиостро, то в Тбилиси - конечно, шекспировским Яго - это была одна из лучших его ролей.

Он переиграл огромное количество классики, в том числе - русской, но, что удивительно, даже Достоевского играл на грузинском языке. Сейчас в некрологах пишут, что он плохо говорил по-русски и из-за этого все его кинороли переозвучивали. (В "Формуле любви», например, за Мгалоблишвили говорит Армен Джигарханян). Но это не совсем так. Мгалоблишвили говорил по-русски очень хорошо, но с характерным грузинским акцентом (точно таким, как у Гедевана Александровича из Кин-Дза-Дзы) и жутко стеснялся этого акцента. Он признавался, что мечтал бы играть Достоевского по-русски, ведь на грузинском языке «получается не так страшно», но из-за стеснения и гордости этой мечте не суждено было сбыться.

Актер Нодар Мгалоблишвили на съемках картины "Исповедь Дон Жуана", 2007 год. Фото ИТАР-ТАСС/ пресс-служба Inter Media Production

Он слыл сложным, гордым и бескомпромиссным человеком. Эта бескомпромиссность не позволила Мгалоблишвили в 2001 году принять высокую грузинскую награду «Орден Чести». На церемонию награждения он не явился, а присланный орден вернул обратно: «Власти отняли у меня достоинство, заставив влачить нищенское существование».

В сложное время Нодар Александрович обратился за помощью к друзьям из России. И, к счастью, снялся в целом ряде наших кинопроектов, самый известный из которых - сериал «По имени Барон», где он сыграл Барона, еврейского «Крестного отца».

Нодар Мгалоблишвили в сериале "По имени Барон".

На протяжении своей жизни он нередко говорил, что хочет уйти из профессии.

А чем вы будете заниматься? - спрашивали удивленные журналисты.

- Домом буду заниматься, - мечтал Нодар Александрович. - Дома буду играть, я же грузин, у нас каждое застолье — это театр. Буду петь, танцевать, встречаться с друзьями.

Но мечты тем и прекрасны, что всегда должны оставаться мечтами. А жить без театра Нодар Александрович, конечно, не мог.

Светлая память бессмертному Калиостро.

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