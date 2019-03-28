Робот-пылесос для перфекциониста

Тройной режим уборки способен обеспечить результат, который удовлетворит любого фаната чистоты.

Робот сначала собирает крупный мусор. Этот режим работы можно сравнить с подметанием: боковые щетки сметают мусор на пути робота, а роликовая щетка в нижней части робота удаляет пыль с пола. Второй режим – привычный для пылесоса: мощное всасывание мелкой пыли и совсем уж мелких частиц мусора. Весь мусор попадает в единый контейнер, который у A9s достаточно емкий, достаточный даже для выполнения уборки в большой квартире. Двойное решение сбора мусора получило название CyclonePower, причем это уже «Gen 3» – третье поколение технологических решений для роботов, разработанное инженерами iLife.

Интересно, что A9s можно превратить из робота-пылесоса в «умного робота» для мытья полов, просто заменив контейнер для мусора на резервуар для воды. Причем резервуар не простой, а вибрирующий! В процессе уборки A9s способен имитировать движения, выполняемые человеком с традиционной шваброй. Вибродвигатель робота удерживает ткань в тесном контакте с полом, при этом многократно воздействуя на поверхность возвратно-поступательными движениями. Разумеется, при таком подходе качество влажной уборки оказывается очень высоким.

В A9s реализованы навигационная система PanoView и алгоритм CV-SLAM, благодаря которым девайс автоматически выполняет сканирование пространства, определяет расположение стен и предметов мебели, после чего планирует свои перемещения, чтобы избегать пропусков или повторной уборки на одних и тех же фрагментах комнаты. Управлять A9s можно через приложение, которое позволяет запускать/останавливать робот-пылесос или планировать его работу по таймеру, создавать виртуальные планы комнат, переключать режимы очистки и т.д. Также A9s также оснащен технологией Electrowall, которая позволяет задавать границы в квартире, «очерчивая» площади, в которые роботу доступ закрыт.

Новая модель была показана в январе на Consumer Electronic Show в Лас-Вегасе, а доступна россиянам будет после анонса на Aliexpress 328 Shopping Festival, который пройдет с 28 по 31 марта. Цена «умного пылесоса» у трансграничного ритейлера составит $256,93 (разумеется, в рублях по курсу). Очевидно, что A9s продолжит широкий модельный ряд «домашних роботов» под маркой iLife, которые широко известны как в мире, так и в России. Популярность моделям iLife обеспечивает сочетание доступной цены с инновационными подходами, причем как техническими, так и программными. Важно, что компания активно работает над каналами продаж, обеспечивая доступность роботов-пылесосов всем россиянам, причем по доступным ценам, например, в ходе Aliexpress 328 Shopping Festival компания обещает огромные скидки – до 51%! – на модели V7s Plus, A8 и V8s.