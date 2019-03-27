Владимир Мединский открыл первый национальный театр России

Объединились старейшие театры страны - театр им.Ф.Волкова и Александринский в Петербурге. Долгие годы между ними шел спор, кто же из них старейший. Теперь волноваться не надо. Теперь они единое целое. Об уничтожении двух коллективов речи не идет, но идеологическая и творческая кооперация назрела. Идея обсуждалась лет пять и вот сегодня случилось.

- Мы много знаем о театральных ссорах, конфликтах, «разводах», - сказал глава Минкульта Владимир Мединский. - Сейчас начинается другая история. Мы открываем первый национальный театр, где со временем будет единая труппа, единая продажа билетов, единые гастроли... Я хочу выразить восхищение худрукам двух старейших российских театров - Александринского и театра им.Волкова - Валерию Фокину и Евгению Марчелли, что они поддержали объединение.

Рассказал министр культуры и еще об одном важном событии в театральной жизни столицы.

- У нас есть один долгострой. Речь идет о МХАТе. С руководством МХТ им.Чехова мы пришли к общему пониманию, что недостроенные стены будут переданы Первому национальному театру. Мы получим в Москве свободную площадку, а во МХАТе начнется реставрация, - сказал Владимир Мединский и пояснил решение: Мы исходим из целесообразности. Театр сам обратился к нам. У театра есть несколько сцен, плюс к нему присоединилась Студия театрального искусства. Недострой да еще с нереалистичным проектом им не нужен.

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