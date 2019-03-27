Ведущая Первого канала опубликовала в инстаграме ролик, где рассказала о съемках сюжета для программы «Жить здорово!», посвященной пожилым людям. Съемочная группа во главе с Еленой Малышевой наведалась в гости к маме ведущей — Галине Александровне. Ей уже за 80, она тоже доктор — всю жизнь проработала педиатром, сейчас на пенсии. В силу возраста Галине Александровне сложно ходить, по дому она передвигается на специальной тележке.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/699580" frameborder="0"></iframe> Малышева рассказала, как ухаживает за пожилой мамой.

О том, как обустроить дом под нужды людей старшего возраста, и пойдет речь в будущей программе Малышевой. В частности, в доме ее мамы нет порогов, чтобы можно было без проблем передвигаться на тележке из комнаты в комнату, санузел оборудован поручнями, раковина расположена ниже обычного, на полу уложена специальная нескользящая плитка и т. п. «Заботьтесь о ваших родителях», - призвала Малышева своих подписчиков, которые единодушно заметили, что ведущая и ее мама очень похожи.

Ранее в интервью «КП» Елена Малышева признавалась, что считает маму своим кумиром: «Она воспитала троих прекрасных детей. Она замечательный детский доктор, никогда не повышает голос. Главное для нее - служить людям. В самом высоком смысле этого слова».

Галина Александровна не в первый раз снимается для телевидения вместе с дочерью. Так, в 2010 году она вместе с остальными членами семьи телеведущей появилась в программе «Пока все дома» Тимура Кизякова.