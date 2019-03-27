2019-03-27T14:54:49+03:00
Происшествия

Полиция задержала бэйсджамперов, которые пытались спрыгнуть с небоскреба на ВДНХ

Охранник по камерам заметил шестерых парней, которые с огромными рюкзаками лезли на крышу одного из самых высоких жилых комплексов в столице
Евгений ОРЛОВ
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Видео о своих прыжках задержанные экстремалы публиковали в соцсетях.Видео о своих прыжках задержанные экстремалы публиковали в соцсетях.
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Поздней ночью 24 марта в ЖК «Триколор», что находится недалеко от ВДНХ, полиция задержала троих парней, которые хотели совершить прыжок с парашютом с крыши высотного здания. Ребята не стали ходить вокруг да около и уж тем более отпираться, потому что рюкзак со снаряжением за спиной говорил сам за себя. Молодые люди рассказали все как есть, сказали, что решили прыгнуть большой компанией с этого небоскреба.

- Вызов в полицию поступил от начальника службы безопасности жилого комплекса. Он по камерам видеонаблюдения заметил шестерых человек, которые пытались пробраться на чердак. Задержать, к сожалению, удалось только троих, – сообщил источник КП в правоохранительных органах. – На месте, на 26 этаже здания были задержаны 30-летний Алексей В., 32-летний Владимир М. и 29-летний Роман П. Все трое дали объяснение полиции, теперь им грозит штраф.

Алексей, один из задержанных бейсджамперов. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Алексей, один из задержанных бейсджамперов.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Ребята рассказали полиции, что занимаются этим видом спорта в свободное от работы время, для них это просто хобби. В итоге всех троих отвезли в отделение полиции, где написали объяснение по факту хулиганских действий.

Полиция задержала бэйсджамперов, которые пытались спрыгнуть с небоскреба на ВДНХ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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