Зачем сельских женщин хотят заставить работать больше

Сельским женщинам вроде как хотят увеличить рабочую неделю. Сейчас она у них сокращенная — 36 часов, а не 40, как у всех остальных. При этом зарплату они получают полную, как за 40 часов.

Новость уже вызвала шквал возмущения. Жизнь на селе у нас в большинстве случаев по-прежнему не сахар, женщины загружены тяжелой физической работой по дому. Типа печку растопить, воду из колодца принести, посуду в тазике помыть. А еще огород и подсобное хозяйство, которые отсутствуют у горожанок. Именно по этой причине в 1990 году для сельчанок и была введена укороченная рабочая неделя — с целью «улучшения положения женщин, семьи, охраны материнства на селе». Но за последние десятилетия, если не столетие, во многих деревнях ничего не изменилось. Та же печка и колодец на улице. При этом средняя зарплата на селе редко превышает 20 тысяч рублей, а чаще - гораздо ниже. Так что без своего огорода и подсобного хозяйства — не прожить, а на них время нужно.

Зачем вообще понадобились какие-то новации?

Как пояснили «КП» в пресс-службе Минтруда, речь пока идет только о консультациях по этому вопросу. В план первоочередных мероприятий Российской трехсторонней комиссии (три стороны — это профсоюзы, работодатели, правительство) действительно включен пункт о подготовке проектов по пересмотру некоторых положений того самого постановления Верховного Совета РСФСР от 1990 года «О неотложных мерах по улучшению положения женщин, семьи, охраны материнства на селе».

- Консультации между социальными партнерами – профсоюзами, работодателем, правительством – продолжаются. Окончательное решение не принято, - сообщили «КП» в ведомстве.

Смысл консультаций — привести в соответствие с современными реалиями старые законодательные акты, принятые еще зачастую в советские времена. Не исключено, что конкретно по рабочей неделе для сельчанок новшеств и не будет. В частности, из-за позиции профсоюзов. Да и большинство экспертов считают, что сначала надо бы кардинально улучшить жизнь на селе. Сейчас же попытки посчитать норму о сокращенной рабочей неделе «устаревшей» могут помешать реализации программ «Земский доктор» и «Земский учитель». Ведь большинство тех специалистов, которых власти предполагают привлечь на село благодаря этим программам, - женщины.

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