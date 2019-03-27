2019-03-27T16:31:26+03:00
В мире

В США «Боинг 737 МАХ» экстренно сел из-за сбоя двигателя

На борту находились двое пилотов, перегонявшие лайнер на хранение
Арина СУВОРОВА
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В этот раз судно американской авиакомпании Southwest Airlines сразу после взлета запросило экстренную посадкуВ этот раз судно американской авиакомпании Southwest Airlines сразу после взлета запросило экстренную посадкуФото: REUTERS
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Самолеты новейшей модификации 737 МАХ авиаконцерна «Боинг» вновь оказались в центре внимания. В этот раз судно американской авиакомпании Southwest Airlines сразу после взлета запросило экстренную посадку. Борт вылетел из международного аэропорта Орландо и направлялся в калифорнийский Викторвилл. Там авиакомпания разместила лайнеры «Боинг 737 МАХ 8» до тех пор, пока Федеральное авиационное управление США не снимет запрет на полеты машин этого класса. Однако спустя несколько минут экипаж сообщил диспетчерам о проблемах с одним из двигателей. Было решено возвращаться в Орландо.

Посадка прошла благополучно. На борту самолета, кроме двух пилотов, никого не было.

В авиакомпании Southwest Airlines утверждают, что причиной экстренной посадки стали технические неполадки, а не сбой компьютерной системы или программного обеспечения, как это могло произойти при крушении «Боинга 737 МАХ 8» в Эфиопии 10 марта. Тогда жертвами авиакатастрофы стали 157 человек. После этой трагедии многие страны приостановили эксплуатацию «Боинга 737 МАХ» и закрыли для них свое воздушное пространство. Вслед за этим и сам авиаконцерн рекомендовал приостановить полеты всего мирового парка 737 МАХ, пока не будет установлена истинная причина эфиопской авиакатастрофы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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