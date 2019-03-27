Константина Богомолова сменили Министр культуры, Премьер и еще режиссер из Америки

Интрига именно этой премии, в отличие от всех остальных (официальных, национальных и проч.), состоит не в том, кто получит главный приз «Большой Гвоздь сезона» (пять лауреатов маленького «Гвоздя» известны заранее), а в том, как пройдет сама церемония. У «Гвоздя» слава самой талантливой, яркой, неформальной, остроумной, хулиганской и главное - незанудной премии в жанре капустника.

Многие годы авторами и ведущими были режиссер Константин Богомолов и актер театр им. Вахтангова Сергей Епишев. С их легкой руки (иной раз обнаженного тела), это был праздник на грани фола. В итоге, с Богомоловым пришлось расстаться «по обоюдному согласию». Говорят, у организаторов премии была ехидная мысль: вместо Богомолова пригласить ведущим Максима Виторгана. Если Константин занял его место в сердце Ксении Собчак, то почему бы Виторгану не стать сменщиком Богомолова на сцене? Но обошлось.

Сценарий написал и срежиссировал Павел Акимкин (актер, композитор, участник студии SounDrama, он также играет в Театре Наций) в соавторстве с Артемом Тульчинским и Романом Шаляпиным (артистами Театра Наций).

С обещания «избегать стихов и мелкобытового хамства» все и началось.

Председателя СТД Александра Калягина на «Гвозде» не было. За него отдувался его первый зам — Евгений Стеблов, который был краток в напутственной речи: «Когда был Богомолов я отбивался, но это было несложно. Сейчас просто пожелаем удачи.

Закадровый голос объявил регламент: лауреаты выходят на сцену, сами берут со стола приз - хрустальный Гвоздь, а с соседнего стола - букет цветов. Тридцать секунд у микрофона - для "спасибо". И обратно - на свое место в зале.

Но это была все-таки театральная премия, а не магазин самообслуживания. Поэтому каждый выход лауреатов (их традиционно было пять: спектакли «Кинастон» театра Олега Табакова, «Вариации тайны» МТЮЗа, «Влюбленный Шекспир» театра им. А.С. Пушкина, «Старый дом» Центра драматургии и режиссуры, «Турандот» театра кукол им. С.В. Образцова) предваряла интермедия, разыгранная Акимкиным и его командой. В главной роли - Артем Тульчинский.

Первым номером был сказ о том, как министр культуры докторскую писал. Сперва министр пыхтел над пишущей машинкой, ждал вдохновения и музу. Вместо музы пришла соседка за солью. Отвлекла от науки. За соседкой пришел ее ревнивый муж и чуть не навалял министру. За этими двумя к министру пришел Интернет-искуситель: «Хотите скачать — скачивайте. Никто не узнает. Так делают все»…

Следующий сказ был о том, как чиновник количество государственных театров сокращал. Да так и не смог сократить. Государственные театры оказались прилипчивыми как жвачка. Третий сказ - о том, как американский режиссер приехал в Россию спектакль выпускать. В качестве драматургической основы ему дали «Слово о полку Игореве». И американец чуть не дал дуба.

Четвертый сказ - о том, как Премьер год театра отмечал: спал на балете в Большом, селфился в царской ложе, стримил все в Интернет, пока голос «сверху» его не одернул: «Что, Димочка, за год театра паришься?»

Последний сказ был о том, как директор театра годовую отчетность писал. Да все дебет с кредитом свести не мог и пришлось сжечь документацию: гори она огнем!

Игру Артема Тульчинского, которая выше всяческих похвал, сопровождала музыка студии SounDrama. Павел Акимкин не только играл на баяне, но и создавал полифонию разного свойства: от скрипа дверей до пожарной сирены. Актриса, озвучивавшая женские роли, говорила голосом Совы из мультфильма про Винни-Пуха.

Зрители и журналисты сползали под стулья от хохота и восхищались теми, кто был на сцене. А они сделали праздник острым, смешным и нескабрезным. Большой гвоздь сезона получил Центр драматургии и режиссуры, спектакль «Старый дом» режиссера Владимира Панкова. В спектакле заняты и Павел Акимкин, и Студия SounDrama. Что же, заслужили.