Россияне переплачивают за зимнее время

Европарламент принял решение отказаться от перевода стрелок на зимнее и летнее время. Теперь страны Евросоюза будут сами решать - оставлять эту практику или нет. И каждый будет руководствоваться собственными расчетами и интересами. В России этот вопрос решили уже несколько лет назад. После серьезных исследований.

По оценкам Минпромторга и Минэнерго, которые тогда привлекли множество экспертов, перевод стрелок позволяет экономить около 4,4 млрд кВт/часов ежегодно. Звучит солидно. Но давайте посчитаем. Сейчас 1 кВт/час электроэнергии стоит в среднем по России около 3 - 4 рублей. Перемножив эти два показателя, получаем, что вся страна ежегодно экономит за счет перевода стрелок 13 - 17 млрд рублей. Тоже внушительно. Но если поделить ее на общее число живущих в стране - 145 млн. человек, окажется, что каждый россиянин экономит всего 100 рублей в год (или 8 рублей в месяц). И кому, спрашивается, нужна такая копеечная экономия?!

В Европе стоимость киловатта выше. Но и зарплаты больше. Поэтому для жителей Старого Света экономия от перевода стрелок тоже мизерная. Другое дело - правильное использование светлого времени суток. Сейчас мало какой бизнес критически зависит от солнца. Важно другое - чтобы люди могли проводить больше светлого времени суток вместе с семьей.

И здесь лучше именно «летнее время» (когда стрелки переводят назад). Оно дает на 7 - 17 больше светлого времени суток - в зависимости от региона. Плюс это логичнее. Большинство людей и в России, и в мире работают с утра, а отдыхают с семьей вечером. Чем более светлыми будут вечера, тем лучше. Россия, к сожалению, застряла в «зимнем» времени. В итоге летом происходит абсурдная ситуация: солнце поднимается в 3 - 4 утра и мешает нормально спать, а заходит в 8 - 9 вечера, не позволяя насладиться теплыми и светлыми вечерами. Поэтому возвращаться к переводу стрелок в России было бы глупо, а вот вернуть нам больше светлого времени суток, перейдя на летнее время и оставшись в нем, было бы логично.

Более того, «зимнее время» заставляет россиян тратить больше электроэнергии. Мало кто из нас встает в 2 - 3 ночи. Зато абсолютное большинство людей еще не спят в 9 вечера и вынуждены включать свет и переплачивать за коммуналку.

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