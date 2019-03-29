Память уже не та: страшны ли возрастные изменения?

Человечество не молодеет. К 2050 году, по расчетам специалистов количество людей старше 60 лет вырастет до 2 миллиардов.1 Всемирная организация здравоохранения призывает государства инвестировать в нормальную жизнь этой категории населения.2 Ведь возрастные патологии могут значительно снизить качество жизни: вплоть до потребности человека в постоянной заботе3. Впрочем, за свое здоровье каждый несет ответственность самостоятельно.

Побочный эффект старения

В промежутке между 40 и 65 годами даже у здоровых людей происходят изменения в памяти, не создающие трудностей для повседневной деятельности человека. В основном подвергается изменениям слухоречевое запоминание.4

Помимо этого, может возникнуть доброкачественная старческая забывчивость, при которой изменения в памяти выходят за рамки нормальных. Считается, что такие относительно серьезные расстройства имеют два механизма возникновения:

- как возрастные функциональные изменения в головном мозге;

- как один из частых симптомов заболеваний головного мозга, связанных с дегенеративными поражениями или сосудистыми патологиями.5

Нарушение памяти часто встречается при энцефалопатиях – невоспалительных поражениях головного мозга. Энцефалопатии могут возникать:

• в связи с заболеваниями сердечно-сосудистой системы;

• из-за физических повреждений головного мозга (например, после черепно-мозговой травмы) или если у матери были осложненные беременность, роды

• при хронических отравлениях – например, алкоголем или ядами;

• из-за воздействия радиации;

• при печеночных и почечных патологиях;

• при сахарном диабете и др.6

Какие меры принять?

Если появилась забывчивость: например, сложно определиться со временем, порой стало проблематично ориентироваться в знакомых местах, лучше направиться к врачу. Такие симптомы могут свидетельствовать о старте тяжелых нарушений.7

Однако при отсутствии серьезных расстройств можно начать самостоятельную профилактику нарушений памяти. Тем более, это важно почти для каждого: способности к запоминанию начинают снижаться в возрасте от 27 лет.8

Способы профилактики без применения лекарственных средств9

Диета с включением продуктов, содержащих антиоксиданты. Это:

• ягоды, фрукты и овощи;

• дары моря;

• специи;

• растительные масла.

Регулярные тренировки.

Наблюдения показали, что физическая активность снижает риск деменции (синдрома, который включает в себя деградацию памяти). Это связывают с благоприятным влиянием на сердце, сосуды, эмоциональное состояние…

Целенаправленное повышение активности мозга: упражнения по укреплению памяти и внимания.

Память людей, работа которых связана с напряженным интеллектуальным трудом, меньше подвержена возрастным изменениям.

Тренировки памяти: инструкция по применению

Одно из самых простых решений – приложения для смартфонов, позволяющие улучшить навыки запоминания и концентрации мыслей. Но есть и упражнения, для которых гаджеты не требуются – нужно лишь немного свободного времени.

Кстати, разгадывание кроссвордов, да и любое рукоделие, считается неэффективным, если такие занятия стали для вас рутиной. Мозг не будет тренироваться при механическом выполнении одинаковых действий.10

На хороший результат запоминания и воспроизведения сведений влияет не объем памяти, а методы, с помощью которых мы производим эти процессы.11

Общая рекомендация такова: заниматься любой умственной деятельностью, которая не связана с вашими ежедневными задачами.

«Натаскиваем» память: что советуют психологи?

• Рисование – во время процесса используются те зоны мозга, которые обычно не вовлечены в рутинную деятельность.

• Изучение иностранных языков. Отлично тренируется память, интенсивно работают ответственные за речь зоны мозга.

• Такие виды спорта, как шашки и шахматы.

• Обучение игре на музыкальных инструментах (скрипка, фортепиано и т.п.) – весьма эффективный метод для повышения резерва высших функций психики.

• Разминки для мозга. Например, обратный отсчет по 3, 5 или 8 единиц (100, 97, 94 и т.д.). Или популярная игра в «города» - вспомнить город, имя которого начинается с последней буквы города, названного ранее.

Когда самостоятельно уже не справиться

Однако меры профилактики хороши, когда серьезных поводов для беспокойства нет. Если имеются признаки нарушений памяти, способные повлиять на повседневную деятельность, то в результате обращения к врачу пациенту наверняка будут выписаны лекарственные препараты. Причем возможно, что доктор назначит и лекарства для непосредственного улучшения памяти, и ряд средств для лечения заболевания, вызвавшего к жизни этот симптом.

На фармацевтическом рынке представлен широкий круг препаратов, улучшающих память и другие высшие функции психики. Эти средства в качестве действующего вещества могут содержать как компоненты животного, так и растительного происхождения, а также различные искусственно синтезированные вещества.

Назначают их в зависимости от тяжести состояний пациента и с учетом его индивидуальных особенностей.

Только по рецепту врача!

При таких патологиях, как нарушение мозгового кровообращения, последствия черепно-мозговых травм, энцефалопатия и проч. могут назначаться ноотропы на основе полипептидов фракций коры головного мозга скота.

Эти средства оказывают разнонаправленное действие:

• способствуют улучшению памяти и внимания;

• помогают развитию стрессоустойчивости;

• дают антиоксидантный эффект;

• защищают нервные клетки, в том числе – от негативного воздействия лекарственных препаратов;

• улучшают восстановительные процессы в тканях, способствуют их нормальной работе.13

Чаще всего подобные препараты выпускаются в лекарственных формах, предназначенных для инъекций. Это обстоятельство говорит о том, что средства нельзя приобрести без рецепта врача.

Такие ноотропы хорошо изучены в клинических исследованиях, подтверждены их эффективность и безопасность. Например, данные исследования среди пациентов, принимающих препарат Кортексин (один из наиболее известных полипептидных ноотропов), показали, что ни у кого из них не наблюдалось побочных эффектов, связанных с приемом препарата.14

«Дайте лекарства для памяти, как называются – не помню»

Несмотря на то, что фармрынок предлагает препараты для улучшения памяти и безрецептурного отпуска, не рекомендуем заниматься самолечением! В случае, если вы обнаружили тревожные симптомы, обратитесь к врачу: только специалист может выбрать адекватную терапию.

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