Стартует новая программа переселения из аварийного жилья

До 1 апреля 2019 года регионы должны принять новые программы расселения аварийного жилья. За предыдущие 11 лет властям удалось обеспечить жильем более миллиона россиян. Какие особенности будет иметь новый проект переселения?

Бараки дождались расселения

Первая за всю историю России программа по переселению людей из аварийного жилья стартовала в 2008 году. Проект развивается на средства федерального бюджета, предоставляемые регионам госкорпорацией – Фондом содействия реформированию ЖКХ, а также региональных и местных бюджетов.

Эксперты признают, что на сегодня это одна из самых успешных федеральных программ. Наибольшие объемы аварийного жилья расселили в Кемеровской и Иркутской областях, а также Республике Саха (Якутия).

Причем за время работы Фонда ЖКХ и Минстроя России, чьим институтом развития является госкорпорация, темпы переселения увеличились почти в три раза! Если в 2013 году переселили граждан из аварийного жилья площадью 1 млн кв. м, то с 2014 года ежегодно ликвидируется около 3 млн кв. м жилья, признанного аварийным.

Более миллиона россиян по всей стране бесплатно улучшили свои жилищные условия. Однако процесс старения домов необратим. Ежегодно признается аварийным жилье площадью около 2 млн кв. м, основную часть которых составляют 1 - 2-этажные дома послевоенной постройки. Было ясно, что программу необходимо продолжить.

Следующий этап программы - расселение аварийного жилья, признанного таковым с 1 января 2012 года по 1 января 2017 года. Проектом предусмотрено, что в 2019 - 2025 годах в новые квартиры переедут более 660 тыс. человек из аварийного жилья площадью около 12 млн кв. м. Как отмечают в Минстрое России, соотношение расселяемого жилья к жилью, которое будет признано непригодным для проживания к 2023 году, должно достигнуть 130%.

На реализацию программы всего предусмотрено направить 507,2 млрд рублей, из которых 431,9 млрд - средства Фонда ЖКХ.

Цифры.

Руководствуясь «майскими указами»

В конце февраля в Москве эксперты обсудили вопросы дальнейшего расселения аварийного жилья на Всероссийском обучающем семинаре «Реализация федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», который организовали Минстрой России и Фонд ЖКХ. На мероприятии обсуждались механизмы формирования и выполнения новой программы.

Министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев в своем выступлении акцентировал внимание участников встречи на том, что Президентом РФ в «майском указе» 2018 года поставлена задача расселять к 2023 году больше аварийного жилья, чем его образуется.

- Для расселения аварийного жилья, признанного таковым после 1 января 2012 года, предусмотрен высокий процент софинансирования со стороны федерального бюджета. Это сделано для того, чтобы повысить эффект от выполненных программных мероприятий, - пояснил Владимир Якушев. - У нас есть все предпосылки для того, чтобы успешно реализовать намеченные программы: накоплен положительный опыт, разработаны и предложены новые механизмы, в основе которых практика отдельных регионов. Особое внимание стоит уделить контролю за выполнением программных мероприятий на местах, а также активно взаимодействовать с общественными организациями.

Новое. Экономичное

Председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин подробно рассказал о готовности регионов к запуску программы 2019 - 2025 годов.

- Важно учесть опыт реализации предыдущих программ. В частности, исключить возможность повторения допущенных недочетов. Особое внимание необходимо уделить выявлению аварийного жилищного фонда, соблюдению сроков выполнения программных мероприятий, качеству строящегося жилья, своевременному предоставлению достоверных данных о ходе выполнения программы, - обратил внимание Сергей Степашин.

- Необходимо показать должную эффективность программы переселения граждан из аварийного жилья уже в текущем году. Это касается в том числе и вопросов качества возводимого жилья, - отметил заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Максим Егоров. - В том случае, если у кого-то из субъектов будут возникать сложности в вопросах выполнения программных мероприятий, наша задача - совместными усилиями постараться решить данную ситуацию.

Генеральный директор Фонда ЖКХ Константин Цицин подчеркивает необходимость дальнейшего строительства энергоэффективных домов по программе переселения граждан из аварийного жилья. По его словам, если дома возводят на бюджетные деньги, то необходимо применять современные энергосберегающие материалы, которые будут способствовать снижению стоимости эксплуатации здания.

- Опыт показывает, что выполнение нескольких стандартных мероприятий (установка датчиков освещения, установка погодного регулирования тепла) приводит к снижению потребления энергии в доме минимум на 15%. Максимальный эффект дает комплексное применение элементов: энергосберегающие окна, поквартирная или общедомовая рекуперация, теплые полы как основной источник поквартирного тепла, тепловой пункт с автоматическим погодозависимым регулированием отопления, теплоснабжение на основе использования возобновляемых источников энергии, светодиодное освещение и датчики движения в подъездах, поквартирные и общедомовые приборы учета. Такой комплексный подход приводит к экономии потребления энергии до 50%, - говорит Константин Цицин.

Отметим, на сегодня в стране построено 154 энергоэффективных дома общей площадью 266,7 тыс. кв. м на территории 37 регионов. Это 1,7% от общей площади расселенного аварийного жилья.

Регионы должны принять новые программы расселения аварийного жилья до 1 апреля 2019 года. Со стороны Фонда ЖКХ им оказывается всесторонняя поддержка, разработаны необходимые методические материалы, словом, делается все, чтобы субъекты РФ могли быстрее получить средства федерального бюджета и приступить к дальнейшему расселению аварийного жилья.

Между тем продолжается и законотворческая работа по совершенствованию системы расселения непригодного для проживания жилищного фонда. В частности, одна из задач, поставленных Президентом РФ в рамках национального проекта, - в срок до 20 июля 2019 года внести в законодательство изменения, предусматривающие расширение механизмов переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

Дома в энергоэффективном квартале построены по программе переселения граждан из аварийного жилья.

КСТАТИ

Эффективность - аксиома

- При широком внедрении энергоэффективного строительства экономическая эффективность ежегодно составит порядка 4,6 млн Гкал, что соответствует 11,5 млрд рублей. Это сопоставимо с потреблением ресурсов 13 млн кв. м жилья (соответствует параметрам Оренбурга). Впечатляет? - говорит начальник Отдела энергоэффективности Контрольного департамента Фонда содействия реформированию ЖКХ Андрей Савранский. - Если мы ратуем за повышение качества строительства, применение новейших технологий и материалов в строительстве, то надо принять за аксиому: каждый дом, построенный при поддержке федеральных средств, должен быть экономически оправдан и эффективен в отношении ресурсосбережения. Умение управлять эффективностью использования энергоресурсов, процессом их сбережения является залогом успешного долгосрочного развития региона и страны в целом.

Средняя экономия затрат на эксплуатацию таких домов, а значит и на оплату жилищно-коммунальных услуг, составляет порядка 28%, а в домах, где используются возобновляемые источники энергии, в частности геотермальные или воздушные тепловые насосы, солнечные коллекторы, при грамотной эксплуатации достигает 40%. Поскольку по программе расселения аварийного жилья переселяются в основном граждане с невысоким уровнем дохода, которые пользуются субсидиями на оплату жилищно-коммунальных услуг, на ту же величину экономятся и бюджетные расходы на эти цели.