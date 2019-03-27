Назло Трампу: Эрдоган решил сделать Собор Святой Софии мечетью

Решение Дональда Трампа признать суверенитет Израиля над аннексированными у Сирии в ходе Шестидневной войны Голанскими высотами встретили резкой критикой и в Москве, и в Лондоне с Брюсселем, и, разумеется, на Ближнем Востоке. Ответить на одиозный поступок президента США Турция решила тоже одиозно и совсем ассиметрично. Президент Реджеп Тайип Эрдоган пообещал превратить в мечеть самую главную христианскую святыню византийских времен - Собор Святой Софии в Стамбуле.

Напомним, всемирно известный памятник византийского зодчества VI века после падения Константинополя в 1453 году был превращен из христианского храма в мечеть. А в 1935 году стал музеем. Вход туда платный.

- Мы можем сделать бесплатным вход в Святую Софию, но не только это. После выборов мы вернем подлинный статус Святой Софии. Мы сменим статус с музея на мечеть. Сейчас Трамп объявляет, что Иерусалим является столицей Израиля. Присваивает Голанские высоты оккупанту Израилю. Вы получите ответ из Турции, - пообещал в среду на митинге турецкий лидер.

Странная, однако, месть, если учесть, что Дональд Трамп (как свидетельствуют мемуары его бывших помощников) - человек от религии далекий (сам называл себя пресвитерианином), а премьер Израиля Биньямин Нетаньяху по вероисповеданию - иудей.

- Причем здесь православные, к которым протестант Трамп не имеет отношения? Православным и христианам других конфессий это решение очень не понравится и только обострит межрелигиозные отношения, - поделился мнением с «КП» исламовед Роман Силантьев. - Но Эрдоган - человек эмоциональный, поэтому будем надеяться, что это все-таки останется лозунгом.