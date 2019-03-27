2019-03-27T19:32:05+03:00
Звезды

«Музыка под вой сирен»: отразится ли на «Евровидении» решение Трампа по Голанским высотам

Ну, а пока артисты продолжают приезжать в Израиль для съёмок своих конкурсных «открыток»
Кира БУЛЫЧЕВА
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Сегодня в Израиль прилетел российский конкурсант Сергей ЛазаревСегодня в Израиль прилетел российский конкурсант Сергей ЛазаревФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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«Евровидение» очень любят смотреть в Соединенных Штатах, но вот участие в нем для американских артистов никогда не предусматривалось (что очевидно даже из названия). Тем не менее, сейчас в прессе появилась информация о том, что США могут-таки повлиять на проведение конкурса. И все из-за того, что президент Дональд Трамп подписал документ о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами (спорная территория на Ближнем Востоке). Народ испугался - начнутся разборки, которые поставят под удар конкурс. К тому же, сразу после решения были выпущены две ракеты из Сектора Газа в центральный Израиль - одна из бомб упала в 17 километрах от арены, где и пройдет евросмотр. И это когда до конкурса осталось всего 50 дней! Правда, израильские организаторы не сильно беспокоятся по этому поводу и говорят, что у них нет плана, как защищать «Евровидение». И это не потому что они как-то беспечны, а потому что, по их словам, ситуация под контролем и безопасна для всех гостей и участников конкурса.

«Безопасность и охрана всегда находятся во главе угла для Европейского вещательного союза (EBU). Мы продолжаем работать и уверяем, что все практически готова для приема гостей в мае» - говорится в заявлении EBU. На самом деле если вдруг начнутся активные военные действия, то перенести конкурс в последнюю минуту будет просто невозможно. Но, опять же, израильская сторона уверяет нас в полной безопасности, а рисковать своей репутаций они бы вряд ли стали.

Тем временем, артисты продолжают приезжать в Израиль для съёмок своих «открыток», которые будут предварять их выступления. Сегодня туда прилетел и российский конкурсант Сергей Лазарев. И все в один голос уверяют, что не могут дождаться, когда уже приедут на конкурс. Например, Тамара Тодевска (Македония) приземлилась в Тель-Авиве через несколько часов после ракетной атаки, а другие участники присутствовали, когда включилась предупреждающая сирена. Но никого это особо не волновало.

КСТАТИ

Песня Сергея Лазарева на Евровидении 2019: настоящий «Крик»!

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Sergey Lazarev - Scream - Eurovision 2019 ( Russia ).

ИСТОЧНИК KP.RU

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