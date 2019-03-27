Владимир Мединский: «Татьяна Доронина – это голос мудрости, который может предостеречь от ошибок. И не вознаграждать ее несправедливо и бесчувственно»

Многих по-прежнему интересует судьба Татьяны Васильевны Дорониной, которая после назначения худруком МХАТа имени Горького Эдуарда Боякова стала Президентом театра и председателем худсовета. Должность для Дорониной придумана, а круг обязанностей? Ее компетенции не ясны. И худсовета, которым она должна руководить, пока что нет. Нет и Татьяны Васильевны в театре – она на больничном. Та же история в театре Джигарханяна, где Армен Борисович тоже Президент и тоже на больничном. Мы попросили Владимира Мединского пояснить, что это за почетные «зицпредседатели»?

- Про Джигарханяна я не знаю, он служит в московском театре, а это епархия департамента культуры столицы. Должность Президента МХАТа была создана специально для глубокоуважаемой Татьяны Васильевны Дорониной с учетом ее колоссального опыта и особой роли в развитии и сохранении МХАТа. Она прописана в Уставе театра, - ответил Мединский. - И предполагает влияние на творческую политику и руководство художественным советом.

Я не думаю, что в театрах, музеях и вузах, где есть возрастные руководители, обязательно должны появляться подобные должности. Случай с Татьяной Дорониной - исключение, а не правило. У нас есть люди, которые в силу возраста уже не могут с 9.00 до 21.00 находиться на рабочем месте. При этому их опыт и знания настолько бесценны, что не использовать их глупо. Президентом ГМИИ им.Пушкина является Ирина Александровна Антонова, которую я недавно поздравлял с 97-летием. Каждому учреждению культуры я бы пожелал такого Президента.

- Я так понимаю, что Президент театра – это альтернатива бессрочного контракта. Но вы же выступаете против бессрочных контрактов для худруков, мол, театр – это не частная лавочка, а государственное учреждение.

- Далеко не все руководители, которые увольняются по той или иной причине, остаются на должности президента или научного директора. Это всегда эксклюзивная позиция, для особо выдающихся деятелей культуры. Я уверен, что ни Дорониной, ни Антоновой президентство не нужно. Но отечественной культуре необходимо, чтобы они оставались с нами и были тем голосом мудрости, который может предостеречь от ошибок и подсказать, как лучше работать. И не вознаграждать за это бесчувственно и несправедливо.