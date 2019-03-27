2019-03-27T20:18:12+03:00
Экономика

Как дети в песочнице: делом Абызова должен заниматься арбитраж, а не силовики

Защитники бизнесменов считают, что за фасадом громкого ареста кроется обычный экономический спор
Михаил ЗУБОВ
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Официально Абызов — безработный, а это не говорит в его пользуОфициально Абызов — безработный, а это не говорит в его пользуФото: Андрей МИНАЕВ
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Распространенная история: не поделили предприниматели деньги или нечестно поделили. Для того, чтобы разобраться, кто прав, а кто неправ - существует арбитражный суд. Но все чаще происходит такая история: одну из сторон арестовывают по уголовной статье. Можно привести аналогию с детьми в песочнице: подрались, а кто-то пожаловался взрослым. И взрослые ставят того, на кого пожаловались, в угол.

Так с точки зрения защитников прав предпринимателей, с которыми пообщалась «КП», выглядит арест экс-министра Михаила Абызова:

- Эта история очень похожа на обычный хозяйственный спор. Точно так же, как и другой громкий арест последнего времени - американца Калви (управляющий фонда Baring Vostok, которого задержали после конфликта с акционерами банка «Восточный» - Ред.), - сказал «КП» финансовый омбудсмен РФ Павел Медведев. - Получается: зачем судиться, если можно пожаловаться силовикам? Не должны они вмешиваться в хозяйственные споры. Такие вопросы нужно решать в арбитражных, а не уголовных судах.

- Действующие процессуальные нормы исключают возможность применения 108-й статьи УПК (заключение под стражу), - сказал о задержании Абызова бизнес-обмудсмен Борис Титов.

О сути дела бывшего министра Титов высказался осторожно: «Нужно понимать, проводились ли вменяемые действия Абызовым как предпринимателем, или же как чиновником и руководителем госкомпании».

Несмотря на то, что защита Абызова предлагала залог в миллиард рублей, а поручителями выступали известные люди: от Анатолия Чубайса и Аркадия Дворковича до Чулпан Хаматовой, бывшего министра решением Басманного суда отправили в СИЗО до 25 мая. Одним из оснований, который привел суд, стало то, что официально Абызов — безработный, а это не говорит в его пользу.

«Из слушания было непонятно, в чем конкретно обвиняется Абызов, - сказал «КП» общественный уполномоченный по защите прав предпринимателей, содержащихся под стражей Александр Хуруджи. - Практически не появилось новой информации. Папка, которую следствие передало судье, чтобы обосновать арест, была гигантского размера: страниц пятьсот. Но ни одного документа зачитывать не стали».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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