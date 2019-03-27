Военный обозреватель «КП» Виктор Баранец подарил Шойгу свою книгу о возвращении Крыма

Пять лет назад, сразу после крымского референдума 2014 года, Сергей Шойгу встречался с военными журналистами ведущих российских СМИ и рассказал о любопытных деталях блистательной охранной операции наших «вежливых людей» на полуострове. Российские воины не допустили тогда майдана в Крыму и зреющей там кровавой гражданской войны.

- Это была великолепная работа, - сказал тогда министр и, обращаясь к военному обозревателю «КП» Виктору Баранцу, добавил: хорошо бы написать об этом книгу.

Собирая материал для книги, Баранец работал в войсках Российской армии, в Крыму, Кремле, Минобороны, Генштабе, на Украине. И вот совсем недавно в Издательском доме «Комсомольская правда» вышла его книга «Спецоперация Крым-2014».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/699663" frameborder="0"></iframe> Виктор Баранец показал Шойгу свою книгу.

- Товарищ министр обороны Российской Федерации, ваше поручение выполнено, - отрапортовал член Общественного совета при Минобороны России Виктор Баранец Сергею Шойгу в среду, перед началом коллегии военного ведомства, и вручил ему свою книгу. С авторской надписью: «Родоначальнику идеи этой книги и Командиру «вежливых людей», который сыграл выдающуюся роль в мирном возвращении Крыма в Россию весной 2014 года. Автор».

- Спасибо за хорошую и полезную работу, Виктор Николаевич, - сказал Шойгу, - я уже слышал, что военные и гражданские читатели высоко отзываются о книге, - я теперь тоже прочту ее с большим интересом.

В тот же день все члены коллегии Минобороны России получили книгу Баранца. Кстати, книга была издана при содействии «Промсвязьбанка», за что большое спасибо.

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