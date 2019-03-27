Евросоюз перестал сверять часы

Уже 18 лет, с 2001 года европейцы в едином порыве переводили часы весной и осенью. Однако в августе прошлого года Еврокомиссия провела онлайн опрос, правильно ли это. Неожиданно оказалось, что 84 процента высказавшихся - против перевода стрелок. Правда, в голосовании приняло участие 4,6 миллиона человек из 500-миллионного населения стран Евросоюза. Причем, две трети проголосовавших были из Германии. Тем не менее, результаты волеизъявления наиболее активных пользователей Сети были оформлены законодательно - депутаты Евросоюза поддержали предложение отменить обязательный переход на зимнее и летнее время.

Теперь страны сами будут выбирать, какое время - летнее или зимнее, - им подходит больше всего. Судя по всему, скандинавы и немцы перейдут на постоянное летнее время. Они, кстати, внимательно изучали российский опыт (у нас такой режим существовал с 2011 по 2014 год) и остались довольны. Впрочем, это неудивительно: в Европе традиционно рабочий день начинается значительно раньше, чем у нас (заканчивается тоже раньше, как правило). Поэтому раннее пробуждение для них норма, а многие успевают и зимой возвращаться домой засветло (что для центральной России, например, несбыточная мечта).

У нас, напомним, сейчас действует постоянное зимнее время, которое вызывает законное недовольство у граждан, которым летом «включают» солнце в 3 часа утра. При этом, например, в Москве темнеть даже в самые длинные июньские и июльские дни начинает в девять вечера. Детское время! А уже по парку не погуляешь, и даже для вечерней пробежки приходится выбирать искусственно освещенные места. Не случайно на прошлой неделе в Госдуму в очередной раз был внесен законопроект о переходе на сезонное время. То самое, от которого Евросоюз отказывается. Но прочувствовав на себе все три существующих формата времени, многие отечественные эксперты склоняются к мнению - перевод стрелок для нас, пожалуй, самое подходящее.

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