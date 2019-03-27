Губернаторы нового созыва имеют большую мотивацию на развитие регионов

Население позитивно оценивает работу губернаторов, назначенных на высший региональный пост в 2016 — 2018 годах. Директор научно-исследовательского центра «Особое мнение», член Общественной палаты России Екатерина Курбангалеева отметила в интервью «Комсомольской правде» основные признаки и тенденции, которые отличают плеяду новых назначенцев в регионы.

- Назначенные в последнее время губернаторами люди имеют высокую мотивацию на развитие региона, - отметила Екатерина Курбангалеева. - Они стремятся к свершениям, через которые они, безусловно, самоутверждаются как управленцы. Да, скорее всего, они рассматривают губернаторство как карьерное продвижение. И это как раз хорошо, потому что офицер должен стремиться стать «генералом». Но это совсем не означает, что они временщики.

Губернаторы нового призыва имеют опыт работы и личные связи на федеральном уровне, хорошо знают основные финансовые механизмы и инструменты, способные привести за собой бюджетные деньги. Активно привлекают в регионы средства Фонда моногородов, Фонда развития промышленности и других федеральных фондов, целевых правительственных программ. У них нет завиральных задач построить какой-нибудь гигантский мост, соединяющий материки, они больше ориентированы из разряда «здесь и сейчас», чтобы их работу в ближайшей перспективе оценили люди.

- Им нужно продемонстрировать достижения, - поясняет Екатерина Курбангалеева. - Лет через 5 — 10 они все равно захотят двигаться дальше. А у их предшественников задача была другая — как можно дольше просидеть в регионе, окопаться, укрепить власть.

В числе первоочередных задач у новых губернаторов оперативное решение проблемы транспортной доступности регионов. Журналисты широко освещали запуск прямого скоростного поезда «Ласточка» между Москвой и Иваново, чего предыдущее руководство регионом не могло организовать лет 45. Губернаторы Нижегородской и Ивановской областей обсуждают возобновление речных маршрутов Нижний - Кинешма. В треугольнике Новгород — Псков — Петрозаводск тоже запущена «Ласточка». Об этом с руководством РЖД договорились три новых губернатора из нового созыва.

- Они из-за «одной парты», и понимают друг друга лучше, - поясняет политолог.

Новые губернаторы хорошо знают дополнительные инструменты по привлечению инвестиций в регион. На данный момент в стране существует 99 территорий опережающего развития, из них только 15 открыто за предыдущий месяц: три в Башкирии, как только пришел Радий Хабиров; два в Нижегородской области. Кроме того, новое руководство пытается перепозиционировать свои регионы. Два ярких примера — это приграничная Бурятия, которая никогда не воспринималась как транспортный хаб в Азию, а теперь губернатор говорит о новых перспективах республики; или та же Ивановская область, которая всегда воспринималась текстильным краем, а там, семь федеральных вузов, опытные медицинские кадры, большие компетенции в области педиатрии - новый губернатор развивает регион как образовательный и медицинский центр.

Кроме того, новых губернаторов отличают новые форматы общения с населением. Почти у всех есть инстаграмм. И если некоторые главы субъектов пока ведут их с точки зрения собственной самопрезентации, то другие уже начинают выстраивать прямые каналы коммуникации с властью. Например, Василий Орлов, губернатор Амурской области объявил о еженедельных отчетов о своей деятельности через Инстаграм. Или Андрей Клычков, губернатор Орловской области, который напрямую старается общаться через свой аккаунт. Эксперт считает, что через 2-3 года бюрократическая машина, как правило, начинает брать свое: каналы донесения объективной информации до губернатора забиваются бюрократическим шлаком, отписками и недостоверными отчетами, а интернет позволяет напрямую общаться с жителями, понимать реальную картину происходящих событий: не что докладывают замы и директора департаментов, а что реально люди думают. При условии, конечно, что глава региона читает свой собственный аккаунт.

Нужно ли губернаторам-старожилам перенимать новые веяния? Политолог считает, что желательно, но не под копирку.

- Политика — штука гибкая, - напоминает Екатерина Курбангалеева. - Если белгородский аксакал Евгений Савченко пережил практически всех коллег-губернаторов и продолжает успешно развивать регион, то он останется на своем месте до тех пор, пока показывает результат. И неважно есть у него инстаграмм или нет.